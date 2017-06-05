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اقتصاد وأسواق
القوى العاملة: قطر لم تخطرنا بإنهاء عقود المصريين
الإثنين 05 يونيو 2017 02:41 م
وزارة القوى العاملة والهجرة
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وزارة القوى العاملة والهجرة
دعاء حسني
قال حمدي الإمام ، رئيس شعبة إلحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن وزارة القوى العاملة المصرية، لم تتلق حتى الآن قرارًا من السلطات القطرية، بإنهاء عقود المصريين العاملين في الدوحة.
يشار إلى أن وزارة الخارجية المصرية أعلنت فجر اليوم الإثنين، قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر، لممارساتها في دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية، وفق بيان صدر عن الوزارة.
ويصل عدد العمالة المصرية فى قطر 250 ألفًا، فى مهن متنوعة بين أطباء، ومهندسين، وعاملين بالمهن الحرفية، برواتب تبدأ من 2000 ريال قطري وحتى 50 ألف ريال قطري بحسب الوظيفة، وفقا لرئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة.
الجزيرة القطرية
قطر
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