أصول المركزى الأجنبية موجبة للمرة الأولى منذ 2015

خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين

البنوك تواصل تسجيل قيمة سالبة بمقدار 22.4 مليار جنيه





خالد بدر الدين أمنية إبراهيم

سجلت صافى الأصول الأجنبية، لدى البنك المركزي، قيمة موجبة للمرة الأولى منذ عام ونصف العام، فى شهرى مارس وإبريل الماضيين، بقيمة تعادل 5.504 مليار جنيه، و14.681 مليار جنيه، على الترتيب.

كان صافى الأصول الأجنبية بالمركزى سجل عجزاً على مدار عام ونصف العام، على خلفية أزمة نقص النقد الأجنبى التى عانت منها مصر فى الأعوام الأخيرة، لتسجل قيمة سالبة فى سبتمبر 2015، للمرة الأولى منذ أعوام بقيمة تعادل 4.4 مليار جنيه.

واضطر "المركزي" لإحداث عجز فى مراكز العملة لديه لمواجهة أزمة نقص الدولار خلال فترة الأزمة، وتسمح الضوابط المصرفية بإمكانية حدوث عجز فى مركز آى عملة حتى %10 من القاعدة الرأسمالية للبنك، يرتفع إلى %20 للمركز الكلى للعملات.

وأشارت بيانات البنك المركزى عن شهر مارس، إلى وصول إجمالى الأصول الأجنبية مقومة بالعملة المحلية، إلى 529.479 مليار جنيه، مقابل التزامات بقيمة 523.975 مليار جنيه، لتسجل قيمة موجبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً.

وفى أبريل الماضي، سجل صافى الأصول الأجنبية بالبنك المركزى، 530.108 مليار جنيه، والتزامات تقدر 515.427 مليار جنيه بفائض يعادل 816 مليون دولار أمريكي، بفضل ارتفاع تدفقات العملات الأجنبية المصحوبة ببعض تسديدات الديون.

ورغم ذلك صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى لا يزال يسجل عجزاً ككل، حتى شهر أبريل، بقيمة بلغت 7.724 مليار جنيه، تعادل حوالى 430 مليون دولار، وتعتبر ديون غير مغطاة، نتيجة استمرار البنوك فى تسجيل قيمة سالبة لبند صافى الأصول الأجنبية، نظراً لزيادة التزاماتها عن أصولها.

وبلغ عجز الأصول الأجنبية لدى البنوك، ما يعادل 22.423 مليار جنيه فى أبريل، إذ بلغت قيمة التزاماتها 276.295 مليار جنيه، مقابل أصول بقيمة 253.872 مليار جنيه.

وسجلت صافى الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفى ككل، قيمة سالبة، للمرة الأولى فى نوفمبر قبل الماضي، منذ عام 2000 خلال فترة تصل إلى 15 عاماً، وفقاً للبيانات المتاحة على الموقع الإلكترونى للبنك المركزي.

وبلغت قيمة العجز وقتها 9.935 مليار جنيه، ما يعادل 1.268 مليار دولار، إذ كان سعر الصرف حينها 8.88 جنيه، كما سجل صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك المحلية عجزاً قدره 661 مليون جنيه فى نوفمبر قبل الماضي.

وشهدت البنوك التجارية انخفاضا فى صافى مديونياتها الأجنبية (NFLs)، بعد تعويم شهر نوفمبر، ليهبط إلى ما يعادل 1.2 مليار دولار فى أبريل 2017، (مقارنة مع ذروة بلغت 6.1 مليار دولار فى نوفمبر 2016)، بفضل استمرار تدفق تحويلات العملات الأجنبية فى النظام المصرفي، (وليس انخفاض فى الديون الأجنبية).

فيما كشفت بيانات البنك المركزى، عن تسارع نمو المعروض من النقود (M2) بـ 39 %، علی أساس سنوى فى شهر أبریل من %38 علی أساس سنوى فى شهر مارس، ما یرجع بشکل کبیر إلی التحسن المذکور فى صافى الأصول الأجنبية.

وعلى صعيد الودائع، لا يزال نمو المدخرات منتعشاً، وبلغ معدل النمو الشهرى %1.6 بمتوسط 12 مليار جنيه، ليصل إلى 2.4 تريليون جنيه.

وتراجعت حدة التذبذبات فى نمو الودائع الأجنبية لدى البنوك بنسبة %28، من إجمالى الودائع خلال الشهرين الماضيين، مقارنة مع الربعين السابقين. وكان نمو الودائع الإجمالى للنظام مدفوعا فى المقام الأول بنمو الودائع تحت الطلب ( %83 من صافى إضافات الودائع ).

ونلاحظ أن النمو السنوى للودائع تحت الطلب يصل إلى أعلى نقطة منذ العقد الماضى (+ %25 على أساس سنوي)، وبلغ نمو ودائع النظام %6، وعلى أساس سنوي، وهو أعلى بقليل من نسبة 5 %، المسجلة فى الفترة المماثلة من العام الماضي.

وشهد معدل النمو الشهرى لإجمالى القروض والتسهيلات نمواً، وتضاعف ليسجل %1.1، على أساس شهري، بعد التقلبات فى الشهرين السابقين، بينما تباطأ نمو القروض الشهرى عن متوسط نمو الائتمان البالغ 12 مليارًا، والذى يقف عادة عند 2 %.

وجاء نمو القروض مدفوعاً فى الغالب من القطاع الخاص، وسط تباطؤ فى إقراض القطاع العام، وقروض قطاع التجزئة.

ورغم عدم وجود تفاصيل جديدة عن توزيع الائتمان، حسب العملة، فإن تباطؤ الائتمان الكلى يرجع إلى انخفاض القروض بالعملة الأجنبية، ( وهو ما يمثل %44 من إجمالى القروض بقطاع البنوك ) كما اتضح ذلك فى نتائج الربع الأول من عام 2017، ومع ذلك كان الاقتراض بالعملة المحلية قوياً، منذ تعويم الجنيه، عبر معظم البنوك، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع %53.

وأظهرت نتائج معظم البنوك فى الربع الأول من العام نمواً واضحاً فى ميزانيات أعمالها، لكن فى الغالب بالجنيه المصري، وليس بالعملة الأجنبية ( حوالى 40 % من الأصول )، ويعتقد أن هذا الاتجاه من المرجح أن يستمر خلال الفصول المقبلة.

وكانت معظم فرق الإدارة تركز على تقليص السيولة الزائدة من العملة الأجنبية، فى ظل التباطؤ الحالى لنمو العملة الأجنبية، والقروض بها، علاوة على الهوامش الأفضل بشكل ملحوظ فى جانب الجنيه المصرى ( 700 نقطة أساس مقابل 200 نقطة أساس للعملة الأجنبية ).

ولا شك أن الزيادة فى سعر الفائدة الحالى البالغة 200 نقطة أساس، يعزز هذا الاتجاه فى الفترة المقبلة، وفى ضوء الجهود التى يبذلها البنك المركزى فى مجال التشديد النقدي، وارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات، ومن المتوقع أن نرى زيادة فى السيولة متجهة إلى الأوراق الحكومية، وأدوات البنك المركزى بدلاً من الاقتراض.

وعلى هذا النحو، يرجح أن يظل صافى هوامش الفائدة مرنا طوال العام، فى ضوء الارتفاع الأخير، لاسيما أن لم يتبعه ارتفاعات مماثلة فى تكلفة الأموال والتمويل، كما حدث عند رفع أسعار الفائدة فى نوفمبر الماضى، وطرح أوعية مرتفعة العائد بمعدل %20.

ووفقاً لاتجاه الربع الأول من العام، ينبغى أن تستمر الرسوم والعمولات فى البنوك، فى إظهار التحسن فى أعقاب مستويات النمو المنخفضة فى 2016، على خلفية الانتعاش النسبى فى تمويل التجارة مع تحسن توفر النقد الأجنبى بعد التعويم، ومع ذلك، فإننا ما زلنا حذرين من ناحية جودة الأصول.



