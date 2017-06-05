برلمانيون يطالبون بالتصعيد دوليا ضد قطر

ياسمين فواز

تقدم أعضاء بمجلس النواب ببيانات عاجلة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، بشأن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.

من جانبه، أشاد النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس بقرار مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، مطالبا باتخاذ خطوات أخري عبر الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والإقليمية من أجل فضح كل الأساليب وكشف المستور عنها والمطالبات بالمحاكمة الدولية الجنائية لتلك لقطر.

وقال النائب: "أحسنت الدولة المصرية وفى القلب منها وزارة الخارجية المصرية، حينما صدر قرارها اليوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة قطر، وإن جاء القرار متأخرًا فإنما يؤكد أن للصبر حدودًا".

وتابع: "إن دويلة قطر التى وما زالت تدعم الإرهاب والتيارات الظلامية والمتاجرين بالدين من العناصر الإخوانية السلفية والداعشية، والتى تكرس جهودها الإعلامية عبر قنوات الجزيرة باعتبارها منصات للكذب والافتراء والإعلام المسموم وبوقًا للإرهاب والتطرف والتى تسهم بنشر وإذاعة الفتن ضد مصر".

فيما تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل مطالبا فيه البرلمان بالتقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر الحالى ووالده والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين فى التحريض على الإرهاب ومساندته وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ثأرا للشهداء المصريين الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر وأميرها للإرهاب والإرهابيين.

وقال بكرى، إن البرلمان المصرى عليه أن يطلب فى دعواه تسليم المجرم الإرهابى يوسف القرضاوى والعناصر الإخوانية والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين إلى السلطات القضائية المصرية لمحاكمتهم على الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى.

وأشار إلى أن الخطوات التى اتخذتها كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات ضد الحكم فى قطر هى البداية وليست النهاية وهى لحماية الأمن القومى العربى ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب، مشددا علي ضرورة دعوة وزير الخارجية المصرى إلى جلسة عاجلة لبحث الموقف الراهن تمهيدا لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.



