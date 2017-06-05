مصادر: قطر لم تضخ استثمارات منذ رحيل الإخوان

أمير قطر تميم



أحمد عاشور:



قالت مصادر مطلعة، إن قطر لم تقم بضخ استثمارات في مصر منذ رحيل جماعة الإخوان عن الحكم في 2013.



وأوضحت أن إجمالي رؤوس أموال الشركات القطرية في مصر تقدر بحوالي 3.9 مليار دولار، وتحتل المركز التاسع من حيث الدول المستثمرة في مصر.



وأعلنت مصر والسعودية والإمارات والبحرين، وقف علاقتهم الدبلوماسية مع قطر، بسبب دعمها للإرهاب في خطوة تصعيدية كبيرة.

