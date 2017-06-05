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رياضة
المنتخب يواصل تدريباته ببرج العرب استعدادًا لتونس
الإثنين 05 يونيو 2017 01:46 م
المنتخب المصري 001
أخر الأخبار
المنتخب المصري 001
على المصرى
يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى للفراعنة، تدريباته بمعسكر التدريبى المغلق، الذى بدأه أمس بمدينة برج العرب، فى إطار استعداداته لخوض مباراة تونس، فى مستهل مباريات التصفيات الأفريقية لكأس الأمم الأفريقية، التى ستقام فى الكاميرون 2019.
ومن المنتظر أن يشارك لاعبو الأهلى، فى مران اليوم، ولكن سيكون تدريبا خفيفا، بعدما خاضوا أمس مباراة الوداد البيضاوى المغربى، فى الجولة الثالثة من دور السته عشر "المجموعات"، لدورى أبطال أفريقيا، حيث توجهت حافلة المنتخب لملعب برج العرب الذى استضاف اللقاء، من أجل أصطحاب لاعبى الأهلى لمعسكر المنتخب.
من جانب آخر، أكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن بعثة الفراعنة ستغادر إلى تونس يوم الجمعة 9 يونيو الحالى، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة النيل للطيران، بصفته الراعى والناقل الرسمى للمنتخب الوطنى.
تونس
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