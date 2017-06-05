عمران: تأجيل انتخاب مقعد النيل بالبورصة

لحين صدور قرار جمهورى بالتعديل





شريف عمر

كشف محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أنه سيتم الدعوة لفتح باب الترشح من جديد للمنافسة على المقعد المخصص لبورصة النيل بعضوية البورصة خلال الفترة المقبلة، شريطة صدور القرار الجمهورى بالموافقة على التعديلات الأخيرة التى أقرها مجلس الوزراء.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على التعديلات المقترحة والمقدمة من البورصة على إجراء بعض التعديلات على القانون المنظم لترشح أعضاء مجلس إدارة البورصة والمتضمن تعديل ضوابط اختيار المقعد الخاص بالشركات المتوسطة والصغيرة والمقيدة ببورصة النيل بحذف الحد الأقصى لرأس مال الشركة والمنصوص عليه فى القرار السابق قبل التعديل بـ 25 مليون جنيه.

وأشار عمران فى تصريحات خاصة لـ" المال" الى أن الأوضاع الحالية تشير لاحتمالية تأجيل اجراء الانتخابات المقررة على مقعد شركات النيل فى البورصة، لمدة قد تقارب شهرين على سبيل المثال، لحين صدور واعلان القرار الجمهورى.

وكانت لجنة انتخابات البورصة أعلنت اليوم عن قائمة المرشحين المقبولين لخوض انتخابات مقعد بورصة النيل، والتى تقدم لها 4 مرشحين هن سلبى ومنصور البربرى رئيس شركة بى اى جى، ويحيى عاشور رئيس شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، وحسين عبدالمحسن ممثلا لشركة جينيال تورز، الا انه تم استبعاد الجميع، ولا يوجد حاليا ايه مرشح لاقتناص مقعد بورصة النيل.

قال أحمد شلبى نائب رئيس مجلس ادارة شركة ام بى للهندسة أنه ينوى التقدم بتظلم على قرار استبعاد اوراق ترشحة من انتخابات عضوية البورصة للمنافسة على مقعد الشركات الصغيرة المقيدة ببورصة النيل.

وأكد شلبى انه لم يتلق أيه اخطار رسمى من اللجنة المنظمة للانتخابات حول اسباب استبعاده حتى الآن، كما انه يتواصل مع المختصين للتعرف على الاسباب.



