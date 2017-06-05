نائب إم بى يتظلم لاستبعاده من انتخابات البورصة

أحمد شلبى العضو المنتدب لشركة ام بى للهندسة

شريف عمر



قال أحمد شلبى نائب رئيس مجلس إدارة شركة إم بى للهندسة، إنه ينوى التقدم بتظلم على قرار استبعاد أوراق ترشحه من انتخابات عضوية البورصة للمنافسة على مقعد الشركات الصغيرة المقيدة ببورصة النيل.



وكانت لجنة انتخابات البورصة قد أعلنت اليوم عن قائمة المرشحين المقبولين لخوض انتخابات مقعد بورصة النيل، والتى تقدم لها 4 مرشحين هم: شلبى ومنصور البربرى رئيس شركة بى اى جى، ويحيى عاشور رئيس شركة بورسعيد للتنمية الزراعية، وحسين عبدالمحسن ممثلا لشركة جينيال تورز، الا انه تم استبعاد الجميع، ولا يوجد حاليا ايه مرشح لاقتناص مقعد بورصة النيل.



وأكد شلبى فى تصريحات خاصة لـ "المال" انه لم يتلق أى اخطار رسمى من اللجنة المنظمة للانتخابات حول اسباب استبعاده حتى الآن، كما انه يتواصل مع المختصين للتعرف على الأسباب.