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نقل وملاحة
مصر للطيران: لم نخطر رسميًا بتعليق الرحلات مع قطر
الإثنين 05 يونيو 2017 01:05 م
طائرات مصر للطيران
أخر الأخبار
طائرات مصر للطيران
دعاء محمود
أكد مصدر بشركة مصر للطيران، عدم تسلمهم قرارا رسميا من الحكومة المصرية حتى هذه اللحظة بتعليق رحلات الشركة من وإلى قطر، على خلفية قرار الخارجية المصرية بقطع العلاقات مع قطر.
وأضاف المصدر لـ"المال" أن شركته تطلق رحلتين يوميا إلى قطر، وأن تعليق الرحلات شأن حكومى، ودور الشركة تنفيذ القرار حال صدوره.
يشار إلى أن الخارجية المصرية أعلنت فى بيان صادر عن الوزارة فجر اليوم، عن قطع العلاقات مع قطر، وذلك بسبب ممارساتها فى دعم التنظيمات الإرهابية، وتعزيزها بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات العربية.
ووفقا لما جاء فى البيان، فقد جاء هذا القرار فى ظل إصرار الحكم القطرى على اتخاذ مسلك معادٍ لمصر، وفشل كل المحاولات لإثنائه عن دعم التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، وإيواء قياداته الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر.
وتابع البيان: "كما تعلن جمهورية مصر العربية عن غلق أجوائها وموانئها البحرية أمام كل وسائل النقل القطرية، حرصاً على الأمن القومى المصرى، وستتقدم بالإجراءات اللازمة لمخاطبة الدول الصديقة والشقيقة والشركات العربية والدولية للعمل بذات الإجراء الخاص بوسائل نقلهم المتجهة إلى الدوحة".
مصر للطيران
قطر
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