المؤهل وراء استبعاد الطيب والطاهري من إنتخابات البورصة

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



علمت "المال" أن عدم وجود شهادة جامعية معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تدل على المؤهل الدراسى كان السبب الرئيسي لاستبعاد كل من خالد الطيب رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، وعلي الطاهري رئيس مجلس إدارة شركة كاتاليست من سباق الترشح على عضوية مجلس إدارة البورصة.



وأكد خالد الطيب رئيس شركة القاهرة للإسكان، في تعليق مقتضب لـ"المال"، أنه فوجئ بقرار الاسبتعاد من الانتخابات، مؤكداً نيته التقدم بتظلم من قرار لجنة الانتخابات بالبورصة خلال الفترة القانونية المقررة.



وكشفت إدارة البورصة، اليوم الإثنين، عن الأسماء المقبول ترشحها لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، في دورته الجديدة، حيث بلغ عددهم 10 مرشحين، في حين تم استبعاد 9 أبرزهم الطيب والطاهري.



وضمت القائمة عن الشركات العاملة في الأوراق المالية كلا من أحمد أبو السعد العضو المنتدب لشركة "رسملة مصر" لإدارة الأصول"، وإيهاب سعيد العضو المنتدب لشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، وياسر عمارة رئيس مجلس إدارة شركة "إيجل" للاستشارات المالية، ومحمد لطفى مدنى العضو المنتدب لشركة أسطول لتداول الاوراق المالية، وشوكت المراغى العضو المنتدب لقطاع الوساطة بشركة إتش سى لتداول الأوراق المالية، وسليمان نظمى رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الاهرام للسمسرة، ووسامح العزب العضو المنتدب لشركة وثيقة.



وعن الشركات المقيد لها اوراق مالية، شملت القائمة كلًا من خالد أبوهيف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة الملتقى العربى للاستثمارات على مقعد الشركات المقيدة، وهاشم السيد، نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة المصريين للاسكان والتنمية، ومحمد وليد محمود رئيس مجلس إدارة الشركة الحديثة للمواد العازلة "مودرن".



يشار إلى أن عدد المتقدمين للترشح لمجلس الإدارة بلغ 19 مرشحاً مع غلق باب التقدم للانتخابات، الخميس الماضي، وتستعد البورصة لإجراء انتخابات مجلس الإدارة يوم 22 يونيو الحالي، الذى يوافق الأيام الأخيرة لشهر رمضان، وذلك بعد إعلان وزارة الاستثمار عن الإجراءات والقواعد المنظمة للانتخابات، وسط توقعات بمنافسة شرسة بين المتعاملين بالسوق.