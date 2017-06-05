مباشر: عامر جروب يتحول لتوربينى الأسهم قريبًا

عامر جروب

المال-خاص





توقع تقرير حديث صادر عن مركز أبحاث مباشر لتداول الأوراق المالية أن يرتفع سهم عامر جروب إلى مستويات 0.45 و 0.55 جنيه على المديين المتوسط والطويل، وذلك في ضوء التحول الإيجابي الذي سيشهده الفترة المقبلة.



وقال التقرير، إن سهم عامر جروب الذي يعد سلحفاة الأسهم نتيجة بقائه فترات طويلة على ثبات، سيتحول إلى توربيني الأسهم مدعوما بقدرته على تشكيل قمة صاعدة لأول مرة منذ عامين، وسط تأكيدات بعدم عودته لمستوياته السابقة المتدنية مجددا.



وقال التقرير إن السهم سيبدأ مرحلة جديدة الفترة المقبلة تدفعه لتجاوز مستويات 0.38 جنيه، ما سيكون محفزا له للوصول لمستويات 0.45 و 0.50 جنيه على المديين المتوسط والطويل.



ويرى التقرير أن عام 2017 سيكون فترة جيدة لسهم عامر جروب، مع زيادة الاهتمام به عند مستويات التداول الحالية وهى 0.34 جنيه.



وأغلق سهم عامر جروب تداولات أمس الأحد على ارتفاع 3% عند مستوى 0.34 جنيه.