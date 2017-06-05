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بورصة وشركات
طرح 40% من أديس للبترول ببورصة لندن
الإثنين 05 يونيو 2017 12:33 م
ممدوح عباس
أخر الأخبار
ممدوح عباس
تحت إدارة «هيرمس» و«سيتى جروب»
الشركة توظف 170 مليون دولار للتوسع فى مصر والخليج والجزائر
كتب ـ أحمد على:
أنهت شركة المتطورة لخدمات البترول «أديس»، طرح %40 من أسهمها ببورصة لندن مطلع مايو الماضى، بسعر16.50 دولار للسهم، بحصيلة إجمالية 278 مليون دولار.
وتولى كل من بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس، بالتعاون مع «سيتى جروب» مهام إدارة الطرح، فىما تولى مكتب «بيكر ماكينزى» مهام المستشار القانونى للطرح، بالتعاون مع «وايت كوبرنر».
وقالت مصادر مقربة من الطرح، إن «أديس» - المملوكة لرجل الأعمال، ممدوح عباس – قامت بزيادة رأسمالها من 31.9 مليون دولار، إلى 42.203 مليون دولار، عبر طرح 10.303 مليون سهم بالقيمة الاسمية دولار للسهم، ليصل بذلك عدد أسهم الشركة عقب الزيادة إلى 42.203 مليون سهم.
وتابعت أن «أديس» لجأت بعد إتمام زيادة رأس المال لطرح %40 من الأسهم، بواقع 16.881 مليون سهم بحصيلة إجمالية 278 مليون دولار، موزعة ما بين 170 مليون دولار،يتم ضخها داخل الشركة، و 108 ملايين دولار، حصل قدامى المساهمين على 70 مليون دولار منها، وتم وضع المتبقى منها لحساب استقرار السهم، الذى ستستمر مهلته الزمنية بصفة مبدئية حتى مطلع يونيو الجارى .
وأكدت المصادر، أن «أديس» ستوجه حصيلة الأسهم الجديدة، والبالغة 170 مليون دولار فى تمويل شراء حفارات جديدة، لتنفيذ توسعاتها فى الأسواق الخليجية، ومصر، والجزائر.
يذكر أن «أديس» كانت تخطط لطرح 20 إلى %30 من أسهمها بالبورصة المصرية، فى نهاية 2015 تحت إدارة "بلتون المالية القابضة"، قبل أن تتدهور أسعار البترول العالمية، مما تسبب فى عدم تنفىذ الخطة، وفقًا لتصريحات الرئيس التنفىذى للشركة، محمد فاروق، لـ«المال» الذى أكد أن انخفاض سعر برميل البترول، أثر سلباً على القيمة العادلة لسهم الشركة.
وحققت «أديس» صافى ربح 38 مليون دولار فى 2016 مقارنة بـ 25.63 مليون فى 2015، مقابل 23.23 مليون فى 2014، فىما ارتفعت إيراداتها فى 2016 إلى 134.12 مليون، بدلًا من 101.04 مليون فى 2015.
وبدأ التداول على السهم فى جلسة 9 مايو، والذى أغلق على 16.30 دولار، فىما استمرت رحلة الهبوط، إلى أن سجل 15.25 دولار بجلسة الجمعة الماضية.
بورصة لندن
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