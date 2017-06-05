EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
القابضة للكهرباء تخصص 772 مليون جنيه لشمال القاهرة
الإثنين 05 يونيو 2017 12:31 م
الشبكة القومية للكهرباء
أخر الأخبار
الشبكة القومية للكهرباء
عبر قرض بنكى «الأهلى ومصر»
مصادر: 438 مليونًا لمشروعات التحكم و168 لإحلال وتجديد الشبكات
كتب ـ عمر سالم:
قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر تخصيص نحو 772 مليون جنيه لصالح شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لتمويل مشروعات وتوسعات «الأخيرة» خلال العام المالى المقبل (2017 / 2018)، من خلال القرض الذى وقعت عليه «القابضة» مؤخرا مع بنكى الأهلى ومصر بقيمة 19 مليار جنيه.
وقالت مصادر فى شركة شمال القاهرة أنه سيتم استغلال تلك المالبغ لتنفيذ حزمة مشروعات، أبرزها إنشاء مراكز للتحكم بالطاقة بقيمة 438 مليون جنيه، ومشروعات إحلال وتجديد خاصة بالشبكات التابعة باستثمارات 168 مليون جنيه، وزيادة عدد الأكشاك ومحولات الجهد المنخفض، والمتوسط لرفع القدرة الاستيعابية للشبكات الخاصة بالشركة.
وأكدت المصادر إن المستحقات المتأخرة على المنازل والمحلات التجارية، وصلت حتى نهاية أبريل الماضى، إلى 525 مليون جنيه، فيما بلغت مديونيات الجهات الحكومية والأجهزة الإدارية نحو 2.4 مليار جنيه.
ولفتت المصادر إلى الانتهاء من استثمار نحو 250 مليون جنيه، تم تخصيصها للشركة عبر "القابضة" خلال العام المالى الجارى (2016 / 2017).
ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ لشركة «شمال القاهرة» 4.3 مليون، فى مناطق ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ وﺍﻟﻌﺒﻮﺭ وﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ وﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ وﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ وﺷﺒﺮﺍ وﺷﺒﺮﺍ ﺍﻟﺨﻴﻤﺔ وﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ وﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ وﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ وﺍﻟﻤﺮﺝ وﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ، ﻭيتبعها60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء.
وتسعى الشركة إلى تركيب 190 ألف عداد كودى للمستهلكين وفق خطتها الاستثمارية للعام الحالى، بينما تم تركيب 115 ألفًا خلال العام المالى الماضى، كما تسعى لإحلال وتجديد معظم خطوط شبكاتها فى العام المالى المقبل.
الشركة القابضة للكهرباء
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا