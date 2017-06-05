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عقـــارات
11 مليون جنيه رسوم القرار الوزارى لآى سيتى أكتوبر
الإثنين 05 يونيو 2017 12:27 م
مدبولى قققققققققققققققققق
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مدبولى قققققققققققققققققق
«ماونتن فيو» لم تحصل عليه حتى الآن رغم بدء تسويق المشروع
كتبت ـ بدور إبراهيم:
كشف مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أن شركة «ماونتن فيو» لم تحصل على القرار الوزارى الخاص بمشروعها بمدينة 6 أكتوبر «آى سيتى» حتى الآن، رغم إطلاق حملتها الإعلانية للمشروع، وبدء تسويق وبيع وحداته، مضيفا - فى تصريحات لـ «المال» - أن رسوم القرار الوزارى تبلغ 11 مليون جنيه.
وتمثل قيمة رسوم القرار الوزارى الخاص بأي مشروع عقارى بنحو %1 عادة من سعر مساحة الأرض بالمرحلة الأولى التي يصدر لصالحها القرار.
وقال إنه تم الاتفاق مع الشركة على إطلاق الدعاية الخاصة بالمشروع، وليس بدء البيع والتسويق، لحين إصدار القرار الوزارى وفقا للائحة العقارية.
وتنص اللائحة العقارية الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية، على عدم جواز الإعلان والتسويق، وبيع أى وحدات قبل إنشائها حتى صدور القرار الوزارى الخاص بها، متضمناً التصميمات والمخطط النهائى وكذلك تراخيص البناء.
وتم إبرام عقد المشروع بنظام المشاركة بين الهيئة، وتحالف «ماونتن فيو- سيسبان» لقطعة الأرض بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، على مساحة 500 فدان، قبل نحو عامين لإقامة مشروع بواقع 80 % عمرانى، 20 % استخدامات مختلطة، وتتوزع نسبة الشراكة بواقع %72 للتحالف، و%28 للمجتمعات العمرانية.
وشهد د. مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدشين المرحلة الأولى من «آى سيتى» أكتوبر مؤخرا، وقال إن الشركة تقدمت بالمخطط العام للمشروع، والمخطط التفصيلى لمساحة 90 فدانا، تمثل المرحلة الأولى، والتى تضم منطقة عمرانية سكنية متكاملة «فيلات - عمارات» بمساحات مختلفة، وتم تخصيص بعض المساحات المبنية السكنية، كحصة للهيئة.
الإسكان
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