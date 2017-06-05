تنظيم الاتصالات يطالب المشغلين باختبار ترددات الجيل الرابع

كتب ـ محمود جمال:

طلب جهاز تنظيم الاتصالات من مشغلى الشبكات الأربعة، إجراء تجارب فنية على ترددات الجيل الرابع للاتصالات 4G، والتى تم إخلاؤها من الجهات السيادية الشاغلة لها، وذلك للتأكد من عدم وجود تداخلات مع أحيزة ترددية أخرى.

وقالت مصادر مسئولة بشركات المحمول، إن هذه التجارب تتم حاليا بالتنسيق مع المرفق، بعد إطلاق سراح ترددات الجيل الرابع، ولن يكون للجهات السيادية دور فى ذلك.

وبموجب المادة 54 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فإن الجهات السيادية الشاغلة للترددات، لديها فترة سماح تصل إلى عام حتى تخلى الترددات التى تشغلها.

من ناحية أخرى، أوضحت المصادر لـ«المال» أن ممثلى «فودافون مصر» اجتمعوا منذ أيام مع مسئولى «المصرية للاتصالات»، وطالبوا بتقديم تصور مبدئى بعدد دقائق المكالمات الصوتية ووحدات الميجابايت التى تحتاجها الأخيرة لتقديم خدمات المحمول محليا بنظام «التجوال المحلى».

ويقصد بالتجوال المحلى قيام «المصرية للاتصالات» بشراء دقائق مكالمات ووحدات بيانات من شركات المحمول بالجملة خلال الفترة التى تعمل فيها الشركة على بناء شبكاتها الخاصة بتكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات.

وأكدت المصادر أنه من المرجح تقدم «فودافون» عرضًا أخيرًا لتأجير شبكاتها لـ«المصرية» خلال أيام، بأسعار أفضل من منافستيها «أورنج» و«اتصالات»، مرجعة السبب وراء تأخر «فودافون» فى التوقيع على اتفاقية التجوال حتى الآن، إلى رغبتها فى تغطية محافظات بعينها، وليس الجمهورية ككل.

وكانت «المصرية للاتصالات» قد وقعت اتفاقيتين للتجوال المحلى مع «أورنج» و«اتصالات» خلال الأسابيع الماضية تتيح لها تقديم خدمات المحمول عبر شبكتيهما على مستوى الجمهورية.





وعلى صعيد استكمال الاشتراطات الفنية لاستلام ترددات 4G، أكدت المصادر أن شبكات المحمول توصلت لاتفاق مع جهاز تنظيم الاتصالات حول الطرق المثلى للبدء فى إعادة توزيع ترددات الجيل الثالث غير المستغلة «REFORMING».

يشار إلى أن المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، أعلن فى تصريحات صحفية منذ أيام أن تسليم ترددات ترددات 4G للمشغلين مرهون باستكمال توقيع اتفاقيات التجوال المحلى بين شركات المحمول والمصرية للاتصالات، وإعادة توزيع ترددات الـ3G غير المستغلة.

وسددت شركات الاتصالات الأربع: «المصرية للاتصالات، وفودافون، وأورنج، واتصالات»، سددت كامل قيمة تراخيص الجيل الرابع نهاية العام الماضى، والبالغة 1.1 مليار دولار، و10 مليارات جنيه إلى جهاز تنظيم الاتصالات، ومازالت تنتظر استلام الترددات.

وبلغ إجمالى ترددات 4G التى حصلت عليها شركات الاتصالات الأربع نحو 40 ميجاهرتز، مقسمة بواقع 15 ميجاهرتز للمصرية للاتصالات، و10 لأورنج، ومثلها لاتصالات، و5 ميجا لفودافون.