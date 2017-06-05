المركزى يرد 500 مليون دولار للسعودية

الاحتياطى الأجنبى يقفز 2.5 مليار دولار محققًا أعلى مستوى فى 6 سنوات





كتب – محمد سالم:

رد البنك المركزى، الخميس الماضى، سندات بقيمة 500 مليون دولار كان قد طرحها منتصف عام 2012 لصالح الصندوق السعودي للتنمية بسعر عائد ثابت %5 نصف سنوى، وقالت مصادر لـ«المال» إن قيمة السندات تم تحويلها بالفعل نهاية الأسبوع الماضى.

ويباشر البنك المركزى خطة للانتهاء من سداد 15.5 مليار دولار، تمثل أرصدة وفوائد ودائع دول الخليج الثلاث (السعودية والإمارات والكويت) التى حصلت عليها مصر منذ 2011 حتى أبريل 2016، خلال فترة زمنية تصل إلى ثلاث سنوات ونصف، تنتهى منتصف 2020، تبعا لما نشرته «المال» مطلع العام.

ولم تتضمن خطة «المركزى» أي اشارة إلى وديعتين حصل عليهما بقيمة إجمالية 3 مليارات دولار، من الإمارات والسعودية، فى أغسطس وأكتوبر من العام الماضى.

فيما يعتزم البنك، خلال الأيام القليلة المقبلة، سداد شريحة جديدة من مستحقات شركات البترول الأجنبية بنحو 750 مليون دولار، وفق تصريحات لمحافظ المركزى، طارق عامر.

وتقدر خدمات الدين الخارجي المطلوب سدادها خلال النصف الثانى من العام الحالي 2017 بنحو 2.4 مليار دولار، أهمها 720 مليون دولار قسط دول نادى باريس في يوليو 2017، و400 مليون دولار لدول خارج نادى باريس، بالإضافة لنحو 730 مليون دولار لمؤسسات دولية.

فى سياق متصل، قفز صافى أرصدة احتياطى النقد الأجنبى بنحو 2.5 مليار دولار خلال الشهر الماضى مسجلة أعلى مستوى فى 6 سنوات لتبلغ 31.126 مليار دولار بنهاية مايو مقابل 28.64 مليار فى شهر أبريل.

وتعود الزيادة فى الاحتياطى الى تلقى مصر 3 مليارات دولار، الأسبوع الماضى، من إعادة فتح الاكتتاب فى سنداتها الدولية التى أصدرتها مطلع العام الجارى.

وتوزعت مكونات الاحتياطى الأجنبى بواقع 2.637 مليار دولار قيمة أرصدة الذهب و764 مليون دولار قيمة وحدات حقوق السحب الخاصة التى يتيحها صندوق النقد الدولى للدول الأعضاء و2.769 مليار دولار تمثل العملات الأجنبية المختلفة و35 مليون دولار قروضًا لدى صندوق النقد.

ويترقب «المركزى» وصول الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.25 مليار دولار خلال شهر يونيو الجارى، من القرض المتفق عليه بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.

وتستهدف خطة البنك المركزى المقدمة لصندوق النقد الدولى الوصول بمستوى الاحتياطى الأجنبى إلى 33 مليار دولار بنهاية العام المالى 2018 - 2019 تغطي واردات 5 شهور.



