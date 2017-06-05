مطاحن شرق الدلتا تستثمر 45 مليون جنيه العام المقبل

مطاحن شرق الدلتا 66



منى عبدالباري:



كشفت شركة مطاحن شرق الدلتا، عن خطتها الاستثمارية للعام المالي المقبل، والمقدرة بـ 45 مليون جنيه، يتم استثمارها في عدة أغراض من بينها إنشاء صومعة قمح جديدة بمركز فاقوس، التابع لمحافظة الشرقية، بطاقة تخزينية 30 ألف طن.



تتضمن استثمارات الخطة أيضا إنشاء هنجر جديد لتخزين القمح، وشراء معدات لصيانة الورش المركزية، وصيانة المستودعات، وترميم المباني الإدارية.



وتستهدف الموازنة الجديدة صافي أرباح بقيمة 33.75 مليون جنيه، مقارنة بمستهدف 31.8 مليون جنيه العام المالي الجاري .



يشار إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 73%، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي، المنتهي في مارس الماضي، لتصل إلى 71.25 مليون جنيه، مقارنة بـ 41 مليون جنيه، خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

