14 مليون جنيه أرباح المصرية للإنتاج الإعلامي بالربع الأول

نمو



مصطفى طلعت



ارتفعت أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي خلال الربع الأول من العام الحالي، لتسجل 14.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.8 مليون جنيه بالفترة المماثلة من 2016، بنسبة نمو في الأرباح 67%.



يشار إلى أن "الإنتاج الإعلامي" حققت أرباحاً بقيمة 55.5 مليون جنيه في 2016 مقابل أرباح بلغت 7.54 مليون جنيه في 2015.