دايس تناقش استمرار نشاطها.. يوليو المقبل

دايس

مصطفى طلعت:



تنظر الجمعية العامة غير العادية لشركة دايس للملابس الجاهزة، أول يوليو المقبل، في استمرار نشاط الشركة بعد تجاوز خسائرها أكثر من 50% من رأس المال.



وأظهرت القوائم المالية المجمعة خلال 2016، تحولها للخسارة بقيمة 137.6 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 54.8 مليون جنيه في 2015، وحققت خسائر فروق العملة نحو 211.67 مليون جنيه.



يبلغ رأسمال "دايس للملابس" 28 مليون جنيه، موزعا على 28 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.

