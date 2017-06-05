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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان تؤسس شركة مساهمة
الإثنين 05 يونيو 2017 11:44 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
برأس مال 240 مليون جنيه
مصطفى طلعت
أعلن مجلس إدارة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تأسيس شركة مساهمة برأسمال مصدر 240 مليون جنيه، و24 مليون جنيه رأس مال مدفوع، مع 3 شركات أخرى.
وقالت مصر الجديدة، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الإثنين، أن الشركة ستكون مساهمة مصرية مع شركة النصر العامة للمقاولات والنصر للإسكان والتعمير وشركة المعادي للتنمية والتعمير، وذلك بغرض إستثمار وتطوير قطعة أرض على مساحة 14500 متر مملوكة لشركة النصر العامة.
وأوضحت الشركة أن حصتها في الشركة المساهمة تبلغ 20% من رأس المال المصدر، وسيتم أداء نسبة 10% من حصتها فوراً لإنهاء عملية التأسيس، ويسدد باقي حصتها تباعاً حسب قرارات الجمعية العامة للشركة الجديدة باستدعاء رأس المال من الشركاء المؤسسين والمكتتبين.
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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