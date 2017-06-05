بورصة قطر



خالد بدر الدين



هوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 722 نقطة أو مايعادل 5.7% خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليهبط إلى حوالى 9201 نقطة بعد أن قطعت السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والبحرين العلاقات مع حكومة قطر، حيث تتهمها بدعم الإرهاب.



وذكرت وكالة رويترز أن أسهم العديد من الشركات القطرية خسرت اليوم، ولاسيما بعض الأسهم القيادية في السوق، ومنها سهم فودافون قطر الأكثر تداولا الذى هبط سعره بأكثر من 8.9%، وكذلك البنوك، لدرجة أن مؤشر بنك قطر الوطني أكبر مصرف في البلاد تراجع بحوالى 4.6%.