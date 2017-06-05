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نقل وملاحة
الأعلى لحماية نهر النيل يناقش الخطة القومية للموارد المائية
الإثنين 05 يونيو 2017 11:21 ص
نهر النيل
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نهر النيل
المال -خاص
عقدت الأمانة الفنية للمجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجارى المائية، اجتماعآ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، بحضور وزير التنمية المحلية والسفير إيفان سوركوش رئيس بعثة الاتحاد الأوربى بالقاهرة إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء الأمانة الفنية من الوزارات المعنية وتشمل الزراعة، الإسكان، البيئة، الصناعة، الصحة، السياحة، التنمية المحلية والتخطيط والمالية فضلا عن مشاركة عدد من قيادات وزارة الرى ، جاء ذلك فى إطار التنسيق والتعاون بين كافة الوزارات المعنية بصدد إعداد الخطة القوميه للموارد المائية 2017 – 2037 .
وصرح الدكتور حسام الإمام، المتحدث الرسمى للوزارة بأن الاجتماع تناول مناقشة الخطة القومية للموارد المائية فى شكلها النهائى تمهيدآ لرفعها إلى المجلس الأعلى لحماية النيل، كما ناقش الإجراءات المدرجة بالخطة، التى تخص كل وزارة، وأيضا مؤشرات قياس الأداء على المستويات المختلفة، إضافة إلى مناقشة الخطة الاستثمارية لتقدير الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ الخطة القومية على مدار العشرين عامآ القادمة.
ومن جانبها أشارت المهندسة أسرار موافى، رئيس قطاع التخطيط إلى قيام مشروع دعم الخطة القومية بالمشاركة فى وضع خطط للموارد المائية فى خمس محافظات أسترشادية هى ( البحيرة، دمياط، كفر الشيخ، الفيوم وقنا ) كما تم تعميم الخطط لباقى المحافظات، علاوة على عمل بروتوكول بين الرى والتنمية المحلية لدعم الكيانات التنسيقية التى تشكلت على مستوى المحافظات.
وأكد المهندس وليد حقيقى، مدير مشروع الخطة القوميه بأن الخطة تعمل على مواجهة التحديات المائية الحالية والمستقبلية فى مصر من خلال أربعة محاور تتمثل فى تنمية موارد المياه، ترشيد استخدامات المياه، تحسين نوعية المياه، تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة.
الرى
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