البورصة تستهل تعاملات الإثنين على صعود محدود

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



استهلت مؤاشرات البورصة، تعاملات جلسة، اليوم الإثنين، على صعود محدود، وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنحو 0.27% إلى مستوى 13531.63 نقطة، كما وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.07% ليصل إلى 591.24 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 1398.27 نقطة.



وسجلت السوق قيم تداولات بلغت 150,5 مليون جنيه، بعد أن تم التداول على أسهم 75 شركة مقيدة، ارتفع منها 33 سهمًا، وتراجعت أسعار 18 سهماً، في حين لم تتغير أسعار 24 أخرى، وسط مشتريات للمستثمرين العرب والأجانب.



يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات، امس، على صعود جماعي للمؤشرات، إذ سجل المؤشر الرئيسي "egx30" ارتفاعًا بنحو 0.21% عند 13495نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.04% عند 590 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx50" متساوي الأوزان بنسبة 0.29% عند 2059 نقطة، ونظيره"egx100" بنسبة 2.03% عند 1396 نقطة.