ترامب يواجه انتقادات بسبب تغريدة عن رئيس بلدية لندن

وكالات:





تعرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لانتقادات، الأحد، لنيله من رئيس بلدية لندن، صادق خان، في أعقاب هجوم في المدينة أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 48 آخرين.





وهاجم ترامب في تغريدة على «تويتر» تصريحات «خان» التي دعا فيها البريطانيين إلى عدم القلق إذا رأوا مزيدا من أفراد الشرطة في الشوارع بعدما قاد ثلاثة رجال عربة فان ودهسوا بها مارة على جسر لندن قبل أن يطعنوا آخرين على مقربة من الجسر.





وكتب ترامب على تويتر: «مقتل سبعة على الأقل وإصابة 48 في هجوم إرهابي ورئيس بلدية لندن يقول ليس هناك ما يدعو للقلق!»





وقال متحدث باسم رئيس بلدية لندن ردا على تغريدة ترامب إن خان «مشغول بالعمل مع الشرطة وأجهزة الطوارئ والحكومة لتنسيق خطة مواجهة هذا الهجوم الإرهابي المروع والجبان».





وأضاف: «لديه أمور يفعلها أهم كثيرا من الرد على التغريدة غير المدروسة لترامب التي تقتطع عن عمد تصريحاته من سياقها والتي حث فيها سكان لندن على عدم الانزعاج من رؤية مزيد من أفراد الشرطة، بمن فيهم ضباط مسلحون، في الشوارع».





وقال نائب الرئيس الأمريكي الأسبق آل جور متحدثا في برنامج (ستيت أوف ذا نيشن) الذي تبثه شبكة (سي.إن.إن) إنه يعتقد أن تغريدة ترامب أساءت تفسير ما قاله رئيس البلدية.





وأضاف آل جور وهو ديمقراطي «لا أعتقد أن هجوما إرهابيا كبيرا مثل هذا هو الوقت المناسب لكي نثير فيه الانقسام وننتقد رئيس بلدية يحاول تنظيم خطة المدينة لمواجهة هذا الهجوم».





وأبلغ السناتور مارك وارنر، وهو ديمقراطي ونائب رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، إنه «منزعج» من كتابة ترامب تغريدات من هذا القبيل بعد هجمات لندن«.





وعرض ترامب في وقت سابق المساعدة على بريطانيا وروج لقراره المثير للجدل بشأن حظر السفر ووصفه بأنه مستوى إضافي للأمن بالنسبة للأمريكيين.





وكتب أمس السبت يقول «الولايات المتحدة ستفعل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة في لندن والمملكة المتحدة. سنكون هناك، نحن معكم. فليباركم الله!»





وأضاف في تغريدة أخرى «نحن بحاجة للتحلي بالذكاء واليقظة والشدة. نريد أن تعيد لنا المحاكم حقوقنا. نريد حظر السفر كمستوى إضافي للأمان!»



