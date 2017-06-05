موائد الرحمن.. بين الإلغاء ومسؤولية الأحياء

- وكيل وزارة الأوقاف: منع إصدار تصاريح إقامتها بالمساجد حفاظا على قدسية المكان

- رئيس مدينة شبرا الخيمة: المائدة المقامة بلا تصريح نعتبرها "خيمة شيطانية" ومن حقنا إزالتها





سلوى عثمان ــ ولاء البري:





" إلغاء موائد الرحمن هذا العام أو إقامتها بتصريح مسبق" جملة تداولها العديد من وسائل الإعلام المقروئة والمسموعة قبل شهر رمضان بأيم قليلة، خاصة عندما نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد بيانا رسميا بقرار من قبل المحافظ اللواء عادل الغضبان ، بمنع موائد الرحمن هذا العام ، وبعد رفض رجال الاعمال والقائمين على الموائد وأيضا أبناء المحافظة ، تم حذف هذا المنشور ، ونشر بيانا آخر ينفي صدور هذا القرار، وإنما تم فهم الموضوع بشكل خاطئ، وأن ما حدث كان مجرد نصح وإرشاد لأصحاب الموائد لتوجيه جهودهم ومنع سرقة المواد التموينية المدعمة.





وعلى خلاف المتعارف عليه خلال الأعوام السابقة، طالبت وزارة التنمية المحلية المحافظين بتسهيل استخراج تصاريح إقامة موائد الرحمن هذا العام، والتى تتم بالتقدم بطلب مدموغ من الحي التابع له، والتي ستقام المائدة في حيزه، وكتابة تعهد بأن تقام المائدة في مكان بعيدا عن الطريق العام ولا يعطل حركة المرور، والحصول على موافقة بتوقيع من قطاع الحماية المدنية لتأمين أرواح ضيوف المائدة من حدوث أي حرائق او طوارئ، وكتابة تعهد بالتعاون مع هيئة النظافة بالحي، لمنع تراكم القمامة والحفاظ على المكان، والحصول على الترخيص في غضون 3 أيام من تقديم الطلب مستوفيا التوقيعات والتعهدات السابقة، وهو ما انتقده بعض الإعلاميون فى برامجهم، مثل عمرو أديب الذى قال إن ذلك لم يحدث فى تاريخ مصر.





فى سياق آخر، أثارت قرارات الاجتماع الذي دار بين وزير الأوقاف ، الدكتور مختار جمعة ، ومديرى المديريات على مستوى الجمهورية قبل رمضان، والذي تم خلاله الاتفاق على منع إقامة موائد الرحمن بحرم المساجد المختلفة ، استياء البعض، إذ تم اعتباره توجها لإلغاء موائد الرحمن بالكامل.

من جانبه، أوضح الدكتور جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف ، أن الوزارة لم تصدر قرارات بعدم استخدام حرم المسجد في إقامة موائد إفطار رمضان، ولكنها توجيهات متبعة كل عام يتم إطلاع الآئمة والقائمين علي خدمة المسجد بها بشكل دوري كإرشادات سنوية.





وأضاف طايع أن الوزارة تمنع قطعيا اصدار اى تصاريح لأقامة موائد بالمساجد حفاظا علي سلامة المسجد وقدسية المكان من النيران الناتجة عن إعداد الطعام بالإضافة إلي مخلفات الطعام خاصة وان المسجد مكان للعبادة والعلم ويجب آلا يتم استخدامه في غير هذا الشأن.





وقال اللواء ياسين عبد الباري، رئيس مدينة شبرا الخيمة، أن الحصول على تصريح إقامة الموائد، أمر متبع، ليتأكد الحى الذي سيقام فيه المائدة من عدم إشغال الطريق ، أو إعاقة المرور، وأن تكون الحماية المدنية لديها علم بمكان المائدة باعتبارها تجمع يمكن أن يسع مئات الأشخاص ، فيكون مسئوليتها الموافقة على مكان الإقامة من حيث الأمان وسهولة الوصول إليه لو حدثت أيه مشكلة، وأيضا التأكد من نظافة المكان، والتنسيق مع هيئة النظافة للحفاظ على الشوارع.



