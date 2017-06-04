EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الشرطة العراقية تسيطر على 60% من حي الزنجلي
الأحد 04 يونيو 2017 10:51 م
القوات العراقية تسيطر على 60% من مصفاة بيجي
أخر الأخبار
القوات العراقية تسيطر على 60% من مصفاة بيجي
وكالات:
أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق سيطرتها على أكثر من 60% من حي الزنجلي الكائن في الساحل الأيمن من الموصل؛ وذلك عقب توغل وحدات الشرطة في الحي من عدة محاور باتجاه باب سنجار.
وكشفت الشرطة -في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد- أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من "داعش"، كما سيطرت على مقر للانتحارين يضم أحزمة ناسفة.
وفي سياق ذى صلة، أجلت قوات الشرطة الاتحادية العشرات من عائلات حي الزنجلي عبر الممرات الآمنة ، ونجحت في نقلهم إلى مخيمات النازحين.
من ناحية أخرى، قالت مصادر عسكرية عراقية: إن القوات العراقية عثرت على سجن مؤقت كان يستخدمه تنظيم "داعش" في الحي السابع عشر غرب الموصل، وعثرت بداخله على جثامين لأربعة رجال وامرأة كانوا معتقلين في هذا السجن، وتركهم التنظيم قبل خروجه حيث قضوا بسبب القصف والاشتباكات.
العراق
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا