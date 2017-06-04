وكالات:



أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق سيطرتها على أكثر من 60% من حي الزنجلي الكائن في الساحل الأيمن من الموصل؛ وذلك عقب توغل وحدات الشرطة في الحي من عدة محاور باتجاه باب سنجار.





وكشفت الشرطة -في بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد- أن هذه العملية أسفرت عن مقتل 23 عنصرا من "داعش"، كما سيطرت على مقر للانتحارين يضم أحزمة ناسفة.

وفي سياق ذى صلة، أجلت قوات الشرطة الاتحادية العشرات من عائلات حي الزنجلي عبر الممرات الآمنة ، ونجحت في نقلهم إلى مخيمات النازحين.

من ناحية أخرى، قالت مصادر عسكرية عراقية: إن القوات العراقية عثرت على سجن مؤقت كان يستخدمه تنظيم "داعش" في الحي السابع عشر غرب الموصل، وعثرت بداخله على جثامين لأربعة رجال وامرأة كانوا معتقلين في هذا السجن، وتركهم التنظيم قبل خروجه حيث قضوا بسبب القصف والاشتباكات.