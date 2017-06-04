العثور على جثث ضحايا حادث تحطم المروحية اليابانية

صورة من الحادثِ

وكالات:



ذكرت الشرطة اليابانية اليوم الأحد أنه تم العثور على 4 جثث في حطام المروحية التي تحطمت في في محافظة توياما اليابانية، وذلك بعد يوم من تحطمها.



وأوردت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية على موقعها الإلكتروني أنه تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى تقع في محافظة توياما، التي تقع بالقرب من سد كوروب، الذي يمثل مكانا سياحيا يشتهر بالمروحيات.



كما قالت الشرطة اليابانية إنه تم العثور على المروحية على ارتفاع 2300 متر في الجليد الذي يغطي جبل "هديا" في درجات حرارة تنخفض إلى ما تحت الصفر، مضيفة أنها لم تستطيع تحديد موقع الحادث على الفور نتيجة للضباب الكثيف.



يذكر أن الحاث وقع حوالي الساعة الحادية عشر، عندما سقطت الطائرة "سيسنا 172 بي" ذات المحرك الواحد التي كانت في رحلة تدريبية من مطار تويام إلى مطار ماتسوموتو في محافظة ناغانو.



وذكرت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية أن الطائرة غادرت مطار توياما فى الساعة 2:23 مساء، وكان مقرر وصولها إلى مطار ماتسوموتو بعد حوالي ساعة من إقلاعها.