بعد استقالة الملاح.. إنتل مصر تستعين بخبرات أجنبية لإدارتها‎

- مصادر: يوجد أقل من 10 موظفين بالشركة





محمود جمال

علمت "المال"، أن "إنتل مصر" ستستعين بخبرات أجنبية من الشركة العالمية لإدارتها خلال المرحلة المقبلة، بالتزامن مع إعادة هيكلة أنشطتها والتركيز على الاستثمار فى عدة مجالات أساسية، منها تكنولوجيا إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية.

يأتى ذلك بعد استقاله المهندس سامح الملاح، من منصبه كمدير عام لإنتل مصر، وبلاد المشرق العربى، بعد مرور عامين على تعيينه حيث يتجه إلى تأسيس شركة خاصة.

واستبعدت مصادر قريبة الصلة من الشركة، نيه إغلاق مكتبها بمصر، مضيفة أن عدد من الموظفين ترك العمل بإنتل مصر، إذ يصل عددهم حالياً إلى أقل من 10 موظفين تقريبًا.

وأضافت أن الشركة ستستمر فى ممارسة عملها من خلال وكلائها المعتمدين فى مجال تجارة التجزئه.

يذكر أن إنتل أخطرت عدد من موظفيها العاملين بوحدة الأبحاث والتطوير التى افتتحها بالمنطقة التكنولوجية بالمعادى فى 2014، بنقل أعمالها إلى دول أخرى.