الرياض تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الدوحة

صعود البورصة 22555

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات -اليوم الأحد- بقيادة الرياض، بفضل توقعات أن مؤسسة مورجان ستانلى لمؤشرات الأسواق MSCI ستبدأ قريبًا خطوات لإضافة المملكة السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة، كما سجل مؤشر بورصة القاهرة أعلى مستوى، بينما هبطت 3 مؤشرات أخرى منها الدوحة.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية تقدم 0.9 % ليرتفع إلى 6928 نقطة، بقيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) -أكبر منتج للبتروكيماويات في المملكة- الذى كسب سعره 0.9 %، كما زاد مؤشر بورصة البحرين 0.6 % ليصل إلى 1333 نقطة.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية 0.2 % ليتقدم إلى 13495 نقطة، بعد أن سجل مستوى إغلاق قياسى مرتفع فى نهاية الأسبوع الماضى، على الرغم من انخفاض حجم التعاملات، وكان سهما شركتى بورتو جروب وعامر جروب للتطوير العقاري الأكثر تداولا في السوق.



وصعد مؤشر بورصة الكويت بأكثر من 0.3 % ليصل إلى 6830 نقطة، بينما ارتفع مؤشر سوق مال أبوظبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4483 نقطة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر فى بداية هذا الأسبوع فقد تصدرتها سوق مال دبي العام 0.3 % ليهبط إلى 3342 نقطة، وبعدها مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.2 % ليصل إلى 9924 نقطة، بينما تراجع مؤشر بورصة مسقط بنسبة أقل بلغت 0.1 % ليستقر عند 5428 نقطة.