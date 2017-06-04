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نقل وملاحة
خروج قطار عن القضبان يعطل خط القاهرة - شبين الكوم
الأحد 04 يونيو 2017 07:40 م
قطار
أخر الأخبار
قطار
أ ش أ
توقفت حركة القطارات على خط (القاهرة - شبين الكوم) عقب خروج القطار القادم من القاهرة متجها إلى طنطا مرورا بمدينة شبين الكوم عن القضبان بمحطة السكة الحديد بأشمون دون وقوع أية إصابات.
وكانت غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة المنوفية، تلقت بلاغا يفيد خروج القطار عن قضبان السكة الحديد فور خروجه من محطة السكة الحديد بأشمون، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف وتبين أن القطار خرج عن القضبان فور خروجه من محطة أشمون بسبب عدم التحويل الكامل للشريط الحديدي.
وجار إعادة القطار على القضبان لإستكمال رحلته لطنطا مرورا بشبين الكوم وعودة الحركة على الخط لطبيعتها.
السكك الحديدية
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