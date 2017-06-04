العيش والحرية يستنكر حبس عمال اسمنت طرة

ايمان عوف



استنكر حزب العيش والحرية الحكم الصادر اليوم على 32 عاملا من عمال شركة اسمنت طرة ، بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل بتهم استعراض القوة والتلويح بالعنف والاعتداء على مأمور الضبط القضائي.



ويقول الحزب إن العمال لم يتجاوزوا الاعتصام السلمي المتحضر داخل الشركة للمطالبة بالتثبيت والحصول على مستحقاتهم وفقا للحكم الذي صدر لصالحهم من محكمة استئناف القاهرة بمساواتهم بالعمال المعينين في الأرباح وغيرها من المستحقات.



وقال العيش والحرية إن العمال المحكوم عليهم جزء من 75 عامل أمن بالشركة معينين على قوة شركة توريد عمالة خاصة وبعضهم يعمل بنفس المصنع وتحت نفس الإدارة لأكثر من عشر سنوات و"ناضلوا سويا من أجل التثبيت وتحسين اوضاعهم بشكل سلمي قانوني حيث كانوا يقسمون انفسهم على الورديات الثلاثة بحيث ترفع مجموعة واحدة فقط المطالب ولا يضطرون للاضراب عن العمل وفقا لحقهم الدستوري فما كان من السلطة ازاء هذا السلوك المتحضر ، الا فض اعتصامهم بالقوة وتلفيق التهم والزج بهم في السجن بما يكشف عن انحيازها الصارخ ضد العمال لصالح الادارة".



