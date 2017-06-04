البورصة تتمسك بالصعود وتوقعات باختبارها 13350 نقطة

البورصة المصرية

أسماء السيد



توقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية تحركاتها العرضية المائلة للصعود بجلسة غدًا الإثنين، مرجحين اقتراب المؤشر الرئيسي egx30 من مستوى المقاومة 13550 نقطة .



وأنهت البورصة تعاملات أولى جلسات الأسبوع الجاري، على صعود جماعي للمؤشرات، إذ سجل المؤشر الرئيسي "egx30" ارتفاعًا بنحو 0.21% عند 13495نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 3.04% عند 590 نقطة، كما ارتفع مؤشر "egx50" متساوي الأوزان بنسبة 0.29% عند 2059 نقطة، ونظيره"egx100" بنسبة 2.03% عند 1396 نقطة .



وأشار المحللون إلي أن جلسة اليوم الأحد، جاءت هادئة وسيطر المسار العرضى المائل للصعود على حركة المؤشرات، استكمالاً لرحلتها الصاعدة التى بدأتها الخميس الماضي، مدعومة ببدء العمل بالقواعد الجديدة لمؤشر مورجان ستانلي، عقب إدراج المجموعة المالية هيرميس عليه في آخر تعديل له خلال مايو الماضي، ليضم المؤشر حالياً 3 أسهم هي هيرميس، والبنك التجاري الدولي المستحوذ على 65% من الوزن النسبي للمؤشر الثلاثيني، وسهم جلوبال تيليكوم .



وأرجع المحللون انخفاض قيم التداول لاقتراب المؤشر الرئيسي "egx30" من مستوى مقاومة مهم جدًا عند 13550 نقطة وهو ما ينذر بعمليات جني أرباح من قبل المتعاملين .



وبلغ اجمالي قيم التداول على الأسهم 508.8 مليون جنيه، ومن اجمالي الأسهم المتداوله ارتفاع أداء 81 سهم، وانخفض 54 سهم، بينما لم يتغير 29 سهم، كما بلغ رأس المال السوقي 680.217 مليار جنيه .



وتوقع إيهاب السعيد رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، أن تتحرك المؤشرات بجلسة الاثنين، في نطاق عرضي مائل للصعود، مرجحًا تحرك المؤشر الرئيسي بين 13430- 13550 نقطة، ونظيره السبعيني بين 590 – 595 نقطة .



وقال إن صعود المؤشرات بجلسة الأحد، ما هو إلا استكمال للصعود الذى شهدته المؤشرات ب~\جلسة الخميس عقب بدء العمل بالقواعد الجديدة لمؤشر مورجان استانلي، إضافة لتحرك المؤشرات في نفس النطاقات السعرية .



وأرجع صعود المؤشر السبعيني بصورة كبيرة أمس، لارتفاع سهم عز الدخلية بنسبة كبيرة.



وجاء سهم العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، على رأس الأسهم الأكثر صعودًا بنسبة 8% عند مستوى 487.20 جنيه .



وتوقع محمد عثمان رئيس قسم التحليل الفني بشركة "بيراميدز كابيتال" لتداول الأرواق المالية، تحرك البورصة بجلسة الاثنين في اتجاه عرضي مائل للصعود .



ورجح تحرك المؤشر الرئيسي بين مستويات 13420 – 13550 نقطة، ونظيره مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بين مستويات 583-595 نقطة.



واتجهت تعاملات المصريين والعرب للبيع بصافي بلغ 33 و 5.7 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه الأجانب للشراء بصافي مشتريات بلغت 39 مليون جنيه، وأستحوذ المصريين على 71% من إجمالي التعاملات مقابل 13% للعرب و 15% للأجانب .



يُشار إلى أن مجلس النواب صدق قبل أسبوعين على حزمة من التعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدمغة تشمل تطبيق ضريبة على التداولات بواقع 1.25 فى الألف على عمليات التداول خلال السنة الأولى للتطبيق، وتزيد إلى 1.50 فى الألف خلال السنة الثانية، وإلى 1.75 فى الألف خلال السنة الثالثة، مع تـأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات.



وقضت التعديلات بالتجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من 17 مايو الماضى وحتى صدور التعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية، نظرا لأن الفترة الأولى لتأجيل الضريبة كان من المفترض أن تنتهى فى 17 مايو الماضى ويبدأ تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية من جديد.

