الصحة تشارك بمؤتمر شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية

وزارة الصحة

أحمد صبرى



شاركت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان للسكان، المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأحد، في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلين دوليين ومصريين عن منظمات وهيئات مهتمة بحقوق الطفل.



وقالت نائبة الوزير، في كلمتها، تهدف الحماية إلى تحقيق الالتزام بحقوق الفرد، وذلك وفقًا لنصوص وروح القوانين ذات الصلة، وهي تسعى إلى حماية الجميع خاصة الفئات الأضعف في المجتمع.



وتتضمن الحماية مجموعة من القوانين، والسياسات واللوائح والخدمات المطلوبة من كافة القطاعات الاجتماعية، خاصة في قطاعات الرفاهية الاجتماعية والتعليم والصحة والأمن والعدالة، وتسعى الخدمات إلى الوقاية من العنف وسلب الحقوق لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو بيئية أو غيرها من الأسباب، بالإضافة إلى توفير آليات التعامل مع الأشخاص الذين يقعون عرضه لهذه الممارسات بالرغم من التدخلات الوقائية.



ويحق للجميع الحصول عليها، بغض النظر عن الجنسية أو العرق أو النوع أو الأصل أو الدين أو اللغة أو أي حالة أخرى، وذلك كما تم تعريف حقوق الإنسان في بيان الأمم المتحدة بشكل أكبر للعديد من الفئات المهمشة، وتعتبر جزءًا من جدول أعمال التنمية المستدامة لعام 2030.



وواصلت نائب وزير الصحة والسكان: يضمن دستور جمهورية مصر العربية 2014، حقوق الإنسان كافة ويعبر عن مواقف مصر الدولية في هذا الشأن، على سبيل المثال: "تقوم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق الاستقلال الاجتماعي لجميع المواطنين، كما تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وقوانينها وسياستها ولوائحها التشريعية".