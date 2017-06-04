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سيــارات
لجنة السيارات تجتمع مع المركزى لعرض تقرير الصناعة
الأحد 04 يونيو 2017 05:52 م
تجميع السيارات
أخر الأخبار
تجميع السيارات
شريف عيسى
تعقد اللجنة الفنية للسيارات التابعة للبنك المركزى، اجتماعاً، خلال الأسبوع الحالى، برئاسة حسين مصطفى، لوضع التعديلات النهاية على تقرير النهوض بالصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية، تمهيداً لعرضه على طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى أقرب وقت ممكن.
وقال مصدر مسئول باللجنة، إنها انتهت من إعداد التقرير الخاص برصد المعوقات التى تواجه صناعة السيارات، بعد عقد جلسات استماع مع كافة مصنعى السيارات، والمكونات خلال الفترة الماضية، ووضعت عدداً من المقترحات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع السيارات لتحفيز النمو به.
وأشار المصدر إلى أن اجتماع اللجنة سيتولى تنسيق موعد محدد مع محافظ البنك المركزى تمهيداً لعرض التقرير عليه، على أن يعقبه دعوة عدد من مصنعى السيارات العالميين لبحث سبل ضخ استثماراتها لها فى السوق المحلية.
وأكد المصدر أن التقرير المزمع عرضه على عامر يتضمن 3 أجزاء، الأول يتعلق بالتحديات التى يواجهها سوق وصناعة السيارات خلال الفترة الحالية، من عمله وارتفاع القيمة الجمركية وغيرها، فيما يتضمن الجزء الثانى سبل تطوير وتنمية صناعة المكونات خلال الفترة المقبلة، بما يمكن البلاد من زيادة المكون المحلى عن النسبة المقررة حالياً والتى بلغ 45%.
وتابع: "فيما يتضمن الجزء الثالث من التقرير المعوقات التى تحول دون جذب استثمارات الشركة الأم بما يمهد لقيام صناعة سيارات حقيقة".
كان مصدر من اللجنة، أكد فى تصريحات صحفية سابقة، على اتفاق اللجنة مع وزارة الاستثمار على إلغاء الشركات الوسيطة بين المستثمر والحكومة، ضمن إجراءات الحصول على أراضى تتمتع بتواجد مرافق وبنية تحتيه لازمة لإقامة مصانع سيارات، بهدف تسهيل الإجراءات.
كانت قيادات اللجنة، قد أعلنت فى تصريحات سابقة عن عزمها لعرض التقرير على "عامر"، إلا أن التعديلات الوزارية وسفر محافظ المركزى لتلقى العلاج حال دون تقديمه إلى الآن.
ويرجع تشكيل لجنة السيارات التابعة للمركزى إلى منتصف ديسمبر من العام الماضى، خلال الاجتماع الذى عقده "عامر" مع وروؤساء مجلس إدارة البنوك، وعدد من روؤساء الجامعات، وجميع مصنعى السيارات، وممثلى الهيئة العامة للإسثمار، بهدف جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للنهوض بصناعة السيارات المحلية، يمكنها من التصدير للأسواق المجاورة.
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