قائمة بلومبرج للهجمات الإرهابية على المدن الأوروبية

وكالة بلومبرج

خالد بدر الدين



نشرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قائمة بالهجمات الإرهابية على المدن الأوروبية، خلال السنوات الأخيرة:



1- قاد مهاجمون يشتبه بأنهم متشددون، شاحنة صغيرة بسرعة كبيرة ودهسوا المارة على جسر لندن، أمس السبت، قبل أن يطعنوا أخرين في شوارع قريبة، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وأسرعت الشرطة المسلحة إلى الموقع وقتلت المهاجمين الثلاثة بالرصاص، في منطقة بورو ماركت قرب الجسر، ودعت السلطات سكان لندن على تويتر إلى "الجري والاختباء والإبلاغ" إذا تعرضوا لأي هجوم.



2- فجر انتحارى نفسه يوم 22 مايو الماضى، وتسبب فى قتل 22 شحصاً وإصابة العشرات خلال حفل المغنية أريانا جراندى، بمنطقة مانشستر فى شمال لندن.



3-خطف رجل شاحنة بيرة يوم 7 أبريل من هذا العام، ودهس بها المشاة فى أحد الأسواق فى العاصمة السويدية استكهولم، ولقى 4 أشخاص مصرعهم.



4- قاد رجل يوم 22 مارس من العام الجارى سيارة مستأجرة من طراز SUV الرياضية متعددة الأغراض، واقتحم بها جسر ويستمنستر بلندن ودهس المشاه، ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص ثم هاجم أحد رجال الشرطة وقتله طعنا بسكين.



5- اتجه رجل بشاحنة مخطوفة يوم 19 ديسمبر من العام الماضى، واقتحم بها سوق الكريسماس فى مدينة برلين الألمانية، وتسبب فى مقتل 12 شخصًا.



6- استهدف رجل يقود شاحنة المحتفلين بعيد الباستيل يوم 14 يوليو الماضى، فى مدينة نيس الفرنسية، ودهس العديد من المحتفلين مما تسبب فى مصرع 86 شخصًا.



7- تعرضت مدينة بروكسيل البلجيكية يوم 22 مارس 2016 لهجمات انتحارية فى المطار ومترو الأنفاق، ولقى 32 شخصاً مصرعهم وأصيب المئات، وتبين أن مرتكبى هذه الهجمات على علاقة وثيقة بالجماعة التى نفذت الهجوم على باريس فى نوفمبر 2015.



8- قام متطرفون من تنظيم الدولة الإسلامية يوم 13 نوفمبر 2015، بالهجوم على حفل موسيقى فى باتاكلان ومواقع أخرى فى باريس، وقتلوا 130 شخصًا وتم القبض على المشتبه الرئيسى، وهو صلاح عبد السلام يوم 18 مارس 2016 فى بروكسيل.



9- اغتال رجل مسلح يوم 14 فبراير 2015 المخرج الدانمركى فين نويرجارد، وجرح 3 ضباط شرطة فى مدينة كوبنهاجن، بعد يوم من هجوم عمر الحسين على معبد يهودى، وقتل حارسه وجرح اثنين من رجال الشرطة قبل أن يلقى مصرعه برصاص الشرطة.



10- تعرضت مكاتب مجلة تشارلى إيبدو الساخرة فى باريس يوم 7 يناير عام 2015 لهجوم مسلح، كما تعرض سوبرماركيت فلاى نفس المدينة بعد ذلك بيومين لهجوم مسلح ولقى 17 شخصًا مصرعهم، وأعلنت القاعدة مسئوليتها عن الحادثتين بزعم أنه انتقامًا من المجلة لوضعها صور غير لائقة للنبى محمد (صلعم).



11- اقتحم رجل مسلح بكلاشينكوف المتحف اليهودى فى بروكسيل يوم 24 مايو 2014، وتبين أن المهاجم محارب فرنسى سابق على علاقة بتنظيم الدولة الإسلامية فى سوريا.



12- تعرض الجندى البريطانى لى ريجبى يوم 22 مايو 2013 فى أحد شوارع لندن لهجوم من اثنين من المتطرفين من القاعدة، ولقى مصرعه طعنا وضربا.



13- اقتحم مسلح على علاقة بالقاعدة فى مارس 2012 مدرسة يهودية وقتل ثلاث أطفال، ورجل دين و3 من الحراس فى مدينى تولوز جنوب فرنسا.



14- زرع المتطرف اندرز بيرينج بريفيك الذى يعادى المسلمين قنبلة فى مدينة أوسلو النرويجية يوم 22 يوليو 2011، ثم أطلق وابلاً من الرصاص على معسكر شباب وتسبب فى مصرع 77 شخصًا معظمهم من المراهقين.



15- أطلق متطرف إسلامى النار يوم 2 مارس 2011 على اثنين من ضباط القوات الجوية الأمريكية، وأصاب اثنين آخرين فى مطار فرانكفورت الألمانى ويبدو أنه نفذ هذه المذبحة بسبب شريط فيديو يزهر فيه الأعمال الوحشية التى يرتكبها الجنود الأمريكيون فى أفغانستان.



16- لقى 52 شخصًا مصرعهم يوم 7 يوليو 2005 فى أحد متروهات أنفاق لندن عندما فجر 4 انتحاريين تابعين للقاعدة أنفسهم فى 3 عربات مترو وباص.



17- تسببت انفجارات قنابل فى صباح يوم 11 مارس 2004 فى مترو بمدينة مدريد الإسبانية، ولقى 191 شخصا مصرعهم.

