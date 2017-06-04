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سيــارات
رابطة التجار تعقد اجتماعًا لتخصيص أراضي مدينة السيارات
الأحد 04 يونيو 2017 04:38 م
رابطة مصنعى السيارات
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رابطة مصنعى السيارات
أحمد عوض
تعتزم رابطة تجار السيارات، عقد اجتماع منتصف شهر رمضان، لبحث تداعيات أزمة تخصيص أراضي مدينة السيارات، المزمع إقامتها بالقطامية، خلال الفترة المقبلة.
وطالب أسامة أبو المجد، رئيس الرابطة، زيادة إجمالي المساحات المخصصة للتجار بمدينة السيارات المزمع إقامتها بالقطامية، لتصل إلى 150 فدانًا بدلاً من
114، موضحًا أن إجمالي المساحات لا تغطي الغالبية العظمي من التجار لإقامة معارضهم، أو مراكز خدمات مابعد البيع التابعة لهم، مؤكدًا أن من مهام عمل الرابطة، إزالة كافة العوائق والقضايا الشائكة.
وأشار إلى أن الربطة تمكنت من حل 23 نزاعًا عرفيًا بين تجار السيارات خلال الفترة الماضية، الناتجة عن فارق أسعار الصرف، بتضارب أسعار البيع الحقيقية مع أسعار البيع المرفقة بالفواتير.
كانت رابطة تجار السيارات قد شكلت إدارة للشئون القانونية، برئاسة المستشار عبد الحميد عثمان، لحل أزمات تجار السيارات وتقديم أوجة كافة الأستشارات القانونية ﻷعضائها، على أن تعقد مرتين خلال اﻷسبوع الواحد.
وتوقع أبو المجد انكماش حجم مبيعات سوق السيارات خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع زيادة نسب الفائدة علي القروض والإيداعات بنسبة 2%، موضحًا أن النسبة اﻷكبر من عمليات البيع والشراء تتم عبر نظم تمويل القطاع المصرفي بنسبة 75%.
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