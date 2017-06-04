نظر قضية إلغاء قرار بيع الأدوية بسعرين.. الثلاثاء

محكمة القضاء الإدارى

أحمد صبرى



تبدأ بعد غد الثلاثاء محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أولى جلساتها لنظر القضية المرفوعة من النقابة العامة للصيادلة لإلغاء قرار وزير الصحة بيع الأدوية بسعرين بالصيدليات.



ودعا الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة جموع أصحاب الصيدليات الى حضور الجلسة للتضامن مع النقابة، مؤكدا أن هذه القضية تكمن أهميتها، فى وجود زيادة مرتقبة فى اسعار الأدوية منعا للتكرار ماحدث من وجود اكثر من سعر عقب كل زيادة فى أسعار الأدوية.



كان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين أصدر القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 فى شهر يناير الماضي، والذى ينص على زيادة أسعار عدد كبير من الأدوية، ونص القرار على أن الزيادة تطبق على الأدوية المنتجة بعد صدور القرار، وأن تظل الأدوية المنتجة قبل صدور القرار تباع بالأسعار القديمة وهو ماجعل النقابة ترفع قضية ضد القرار معتبرة أن وجود سعرين يؤثر على اقتصاد الصيدليات الصغيرة.