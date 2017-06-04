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رياضة
القضاء الإدارى يؤجل دعوى الزمالك لإعادة مباراة المقاصة
الأحد 04 يونيو 2017 03:36 م
مرتضى منصور001
أخر الأخبار
مرتضى منصور001
علي المصري
أجلت محكمة القضاء الإداري، دعوي نادي الزمالك المقامة لإلزام الاتحاد المصرى لكرة القدم، بإعادة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعه البيضاء، أمام مصر المقاصة، إلى الأحد المقبل، للإطلاع والتعقيب.
وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام الدعوي رقم ٤٦٤٥١ لعام ٧١ قضائية، اختصم فيها خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وهانى أبوريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومدير مديرية الشباب والرياضة.
نادي الزمالك
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