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سيــارات
القصراوى تعتزم طرح الشكل الجديد من جاك S3
الأحد 04 يونيو 2017 03:40 م
القصراوى تعتزم طرح الشكل الجديد من جاك S3
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القصراوى تعتزم طرح الشكل الجديد من جاك S3
المال - خاص
علمت "المال" أن مجموعة القصراوي للسيارات وكيل جاك وسينوفا ، بصدد طرح الشكل الجديد من السيارة جاك S3 خلال معرض القاهرة الدولى للسيارات " اوتوماك فورميلا" المقرر انعقادة سبتمبر المقبل.
وأكد المصدر، أن الخطة المرتقبة لمجموعة القصراوي تعتزم طرح طرازات جديدة من العلامة الصينية جاك خلال الربع اﻷخير من العام الجاري،لزيادة حجم مبيعاتها بالسوق، ولوقف خسائر تراجع المبيعات موضحًا أن أداء مبيعات سوق السيارات شهد تراجعًا بنسبة 45% لشرائح الملاكي خلال فترة الخمسة أشهر الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لإحجام الغالبية العظمي من المستهلكيين علي الشراء في ظل ارتفاع اﻷسعار.
ويأتي الشكل الجديد من جاك S3، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدمات SUV، المزودة بمحرك 1600رباعي اﻷسطوانات سعة 1500 سي سي، لتولد قوة قدرها 112 حصان، بعزم دوران 146 نيوتن/ متر،وتدعم جاك S3 بناقل حركة اوتوماتيكى من طراز CVT.
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