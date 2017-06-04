الأهلى يواجه الوداد بدوري الأبطال لاسترداد قمة المجموعة

الأهلى 2



على المصرى



يخوض فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى، مواجهة صعبة أمام الوداد البيضاوى المغربى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة، لدور السته عشر "المجموعات"، لدورى أبطال أفريقيا، ويقام اللقاء فى الحادية عشر مساء، على ستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، وسمح الأمن بحضور 10 آلاف متفرج، من مدرجات ملعب الجيش المصرى.



ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز، لاستعادة القمة التى خطفها أمس السبت، زاناكو الزامبى "7 نقاط"، عقب فوزه على القطن الكاميرونى "الأخير بدون رصيد من النقاط"، بهدفين مقابل هدف، لتشتعل المجموعة، حيث يملك الوداد 3 نقاط، محتلا المركز الثالث.



ونقل لاعبو الأهلى اهتمامهم وتركيزهم بداية من الأربعاء الماضى تجاه مباراتهم مع الوداد المغربي، بعد حسم لقب بطولة الدوري المصري للموسم الثانى على التوالى، الذى توج به الفريق رسميا عقب التعادل مع مصر المقاصة، بهدفين لكل فريق.



وطالب الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى، عقب الاحتفال بلقب الدوري، الذي يحمل رقم 39 في مسيرة الأهلي مع البطولة المحلية، التركيز فى البطولة الأفريقية من أجل تحقيق الثلاثية، بعد أن نجح الفريق في الفوز بالدوري، ويسعى للفوز بكأس مصر ودوري أبطال أفريقيا.



ويشهد تاريخ مواجهات الأهلي والأندية المغربية تفوق القلعة الحمراء، حيث تقابلا في 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، وحقق الأهلي 6 انتصارات، بينما خسر 4 مرات، وسيطر التعادل على 7 مواجهات، وقابل الأهلي في البطولات الإفريقية 6 أندية مغربية، هي: الوداد والرجاء والدفاع الحسني الجديدي والجيش المغربي وكلاس كازبلانكا.



وقابل الأهلي منافسه في مباراة اليوم الوداد مرتين، في نسختي 2011 و2016 من تلك البطولة، المواجهة الأولى جاءت بدوري المجموعات، وانتهت مباراة الذهاب في القاهرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، أما مباراة العودة في المغرب فانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1، وكانت المواجهة الثانية فى النسخة الماضية، بدوري المجموعات أيضا، وانتهت مباراة الذهاب في برج العرب بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الأهلي في مباراة العودة بالمغرب بهدف نظيف.