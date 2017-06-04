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سيـــاســة
السجن 3 سنوات لعمال أسمنت طرة بتهمة التجمهر
الأحد 04 يونيو 2017 02:08 م
السجن
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السجن
نجوى عبد العزيز:
أصدرت محكمة الجنح برئاسة القاضى محمد حافظ، حكمها بمعاقبة 32 من عمال مصنع أسمنت طره بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن والتلويح بالعنف واستعمال القوة.
كانت النيابة قد وجهت للمتهمين تهم التعدي على قوات الأمن أثناء تأدية عملها، واحتجاز مجندين أثناء تنفيذ أوامر ضبط وإحضار عدد من العمال والبلطجة.
يذكر أن العمال قد أعلنوا اعتصامهم في أبريل الماضي، ضد قرار الشركة بتسريحهم بعد مدة خدمة تتراوح بين 10 و15 سنة، وألقت قوات الأمن القبض على 32 عاملا من داخل المصنع بعد اعتصامهم 55 يوما، للمطالبة بمستحقاتهم المالية وحقوقهم ورفض استبدالهم بعمال آخرين.
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