التموين تتسلم 3.5 مليون طن قمح محلى

القمح

صرف 13 مليارا و376 مليون جنيه



محمد مجدى والصاوى أحمد



أكدت مصادر مسئولة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الحكومة صرفت ما يقرب من 13 مليار جنيه و376 مليونا للمزارعين، قيمة توريدات 3 ملايين و520 ألف طن قمح محلى، منذ بدء موسم حصاد القمح المحلى، حتى مساء أمس الأحد، من إجمالى 4 ملايين طن مستهدف استلامها بنهاية الموسم.



يشار إلى أنه يتم صرف المبالغ الخاصة بتوريد الأقماح من المزارعين، من خلال المخصصات التى رصدتها الحكومة، لموسم القمح الحالى، والتى تصل إلى 15 مليار جنيه، بمتوسط سعر 3800 جنيه للطن 6.6 إردب، وذلك لشراء القمح منذ فتح الموسم فى 15 أبريل الماضى وينتهى فى منتصف يوليو المقبل.



وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إنه تم رفض ما يقرب من 10 آلاف طن من الأقماح الموردة، منذ بدء عملية التوريد، نتيجة انخفاض درجات النظافة والشوائب، حسب اشتراطات استلام الأقماح المحلية.



يذكر أن لجان الفرز التابعة للجنة العليا لاستلام القمح المحلى، ترفض تسلم أقماح أقل من 22.5 درجة نظافة للمحافظة على نوعية الدقيق المنتج، لإنتاج الخبز البلدى المدعم.



وأكد حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، أنه حتى الآن تم حصاد 100% من القمح على مستوى الجمهورية، وأن حجم توريدات الموسم الحالى لن تحقق المستهدف الذى أعلنته الحكومة وهو 4.2 مليون فدان، موضحا أن موسم الحصاد ينتهى رسميا منتصف يوليو المقبل، ولكن فى الواقع غالبية المساحات تم حصادها وتوريدها.



وأشار إلى أن ارتفاع سعر الأعلاف لـ5000 جنيه للطن هو سبب تراجع حجم التوريد؛ لأن المزارعين يفضلون تحويله إلى علف بدلا من شراء الأخير بسبب ارتفاع سعره، خاصة أن سعر القمح أرخص بكثير.



وشدد عبد الرحمن على أن التوريدات الجارية واقعية ولا يوجد بها تلاعب مثلما حدث فى موسم العام الماضى، والذى بلغت حجم التوريدات الوهمية به نحو 500 ألف طن، مشيرا إلى أن المزارعين راضون عن موسم القمح الجارى، باستثناء تضاؤل حجم التوريدات الرسمية من للحكومة، بسبب التعقيدات وبطء الإجراءات.



وأوضح أن هناك آراء تؤكد، سعى الحكومة لتخفيض معدلات التوريد المحلى بهذه الإجراءات وتفضل القمح المستورد لأنه أرخص، وذلك من خلال المناقصات التى تم طرحها خلال الأسابيع الماضية.



يشار إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، قامت نهاية الاسبوع الماضي، بالتعاقد على شراء 180 ألف طن قمح روسى وروماني، بينما تم التعاقد على شراء ما يقرب من 360 ألف طن أخريين من روسيا ورومانيا وأوكرانيا وأمريكا، وذلك منتصف شهر مايو الماضي.



وفى سياق متصل، قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معدلات التوريد تراجعت إلى ما يقرب من 30 ألف طن يومياً، وذلك من مختلف محافظات الجمهورية، بينما كانت معدلات التوريد تتراوح من 70 إلى 50 ألف طن يومياً منذ بداية الموسم وحتى نهاية الشهر الماضي.



وأعلنت وزارة التموين عن عدة ضوابط لاستلام القمح، تتضمن حظر استلام أى أقماح محلية قديمة من موسم سابق أو أى كميات مستورد أو حتى مخلوطة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية طبقًا للقرار الوزارى رقم 52 لسنة 2012، وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات تتسوق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع، وهى: شركتا العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى.