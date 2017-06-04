النواب يطالب البترول بإلغاء شرط جوابات الغاز لمصانع الطوب

الانتخابات البرلمانية

ياسمين فواز:



قال النائب علاء سلام، أمين سر لجنة البيئة والطاقة، إنه قد وردت إليه شكوى مجمعة من أصحاب مصانع الطوب التى تعمل بالمازوت الواقعة بمركز الصف بجنوب الجيزة يتهمون فيه شركة ماى جاس بالتعنت ضدهم فى ورفضها

إعطائهم جوابات تفيد بأنهم لا يعملون بالغاز.



وأضاف سلام أن أصحاب المصانع التى تعمل بالمازوت بالصف، أكدوا في شكواهم أنهم إذا أرادوا أن ينقلوا حصتهم من مقاول توريد إلى مقاول آخر فإن الهيئة العامة للبترول وضعت لهم شرطا بأن يأتوا أولا بجواب يفيد بأن مصانعهم لا تعمل بالغاز، وعندما ذهبوا إلى شركة ماى جاس تتعنت ضدهم وترفض إعطائهم هذه الجوابات، ما أدى لتعطيل مصالحهم والتسبب فى توقف بعض المصانع، خاصة أن هذه المصانع يعمل بها ما يقارب الـ200 ألف عامل.



وطالب سلام رئيس الهيئة العامة للبترول، إما أن يلغى هذا الشرط على أصحاب المصانع، أو يطالب شركة ماى جاس بأن تعطى جوابات الغاز لأصحاب المصانع وعدم التعنت ضدهم حتى لا تتسبب الشركة فى تعطيل الاقتصاد القائم على البناء والمعمار.

