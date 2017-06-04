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بورصة وشركات
مصادر: الرئيس يوقع على دمغة البورصة اليوم
الأحد 04 يونيو 2017 01:27 م
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مها أبوودن
توقعت مصادر حكومية أن يوقع عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم، على التعديلات الخاصة بقانون ضريبة دمغة البورصة اليوم، وكذلك التعديلات الخاصة بتأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة، تمهيدا لنشرها بالجريدة الرسمية والبدء فى سريانها.
يشار إلى أن مجلس النواب صدق قبل أسبوعين على حزمة من التعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدمغة تشمل تطبيق ضريبة على التداولات بواقع 1.25 فى الألف على عمليات التداول خلال السنة الأولى للتطبيق، وتزيد إلى 1.50 فى الألف خلال السنة الثانية، وإلى 1.75 فى الألف خلال السنة الثالثة، مع تـأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة لمدة 3 سنوات.
وقضت التعديلات بالتجاوز عن تحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية خلال الفترة من 17 مايو الماضى وحتى صدور التعديلات ونشرها بالجريدة الرسمية، نظرا لأن الفترة الأولى لتأجيل الضريبة كان من المفترض أن تنتهى فى 17 مايو الماضى ويبدأ تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية من جديد.
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