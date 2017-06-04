حصاد الأسبوع الأول من رمضان‎ على مواقع البحث

كفر دلهاب والحصان الأسود الأكثر رواجا في جوجل.. وهانى هز الجبل وخلصانة بشياكة على يوتيوب





المال – خاص

أعلنت شركة Google اليوم الأحد عن قائمة المسلسلات، والمأكولات، والجمعيات الخيرية الأكثر رواجاً خلال الأسبوع الأول من رمضان في مصر، بجانب قائمة المقاطع الفيديو الأكثر شعبية على منصة YouTube والتي تضمنت المسلسلات الرمضانية بجانب أعمال من صناع المحتوى الخاص بـYouTube.

وتصدر "كفر دلهاب" و"الحصان الأسود" قائمة المسلسلات الأكثر رواجاً على محرك البحث جوجل، أما بالنسبة لـYouTube فقد احتلت الكوميديا المركزين الأول والثاني مع برنامج "هاني هز الجبل" و"خلصانة بشياكة".

أما بالنسبة للمنظمات الخيرية، فقد تصدرت جمعية رسالة وبنك الطعام لائحة الجمعيات الأكثر شعبية على محرك بحث Google.

اما بالنسبة للمأكولات الرمضانية، سيطرت الحلويات على القائمة حيث احتلت الكنافة المرتبة الأولى.

المسلسلات الأكثر رواجاً على محرك بحث Google

1. مسلسل كفر دلهاب

2. مسلسل الحصان الأسود

3. مسلسل الزيبق

4. مسلسل كلبش

5. مسلسل لمعي القط

6. مسلسل خلصانة بشياكة

7. مسلسل لا تطفئ الشمس

8. مسلسل عفاريت عدلي علام

9. مسلسل اللهم إني صائم

10. مسلسل ريّح المدام

المنظمات الخيرية الأكثر رواجاً على محرك بحث Google

1. جمعية رسالة

2. بنك الطعام

3. مؤسسة مصر الخير

4. جمعية الأورمان

5. مركز الكلى

6. مؤسسة مجدي يعقوب

7. جمعية الباقيات الصالحات

8. المعهد القومي للأورام

الأكثر رواجاً على YouTube

1. هاني هز الجبل - الحلقة الثانية

2. خلصانة بشياكة - الحلقة الأولى

3. مسلسل كفر دلهاب HD - الحلقة الرابعة

4. شاروخان فى مواجهة سحلية رامز جلال ورد فعله بعد اكتشاف مقلب رامز تحت الأرض

5. الحلقة الثانية - مسلسل ريح المدام

6. الأمهات في رمضان

7. مسلسل في اللا لا لاند - الحلقة الأولى

8. مسلسل في اللالا لاند | الحلقة الخامسة | دنيا سمير غانم

9. مسلسل ظل الرئيس الحلقة 1 الأولى

10. مسلسل الزيبق - الحلقة 3

الأكلات الأكثر رواجاً على محرك بحث Google

1. الكنافة

2. القطايف

3. المعكرونة بالبشاميل

4. الجلاش

5. الدجاج المشوي

6. لقمة القاضي

7. سلطة الطحينة

8. البقلاوة

9. البط

10. بلح الشام