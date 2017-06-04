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سيـــاســة
دينية النواب تنعى العالم محمد الراوي
الأحد 04 يونيو 2017 01:06 م
الانتخابات البرلمانية
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الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
نعت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، العالم الكبير الدكتور محمد محمد الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذي وافته المنية أول أمس الجمعة، عن عمر يناهز 89 عامًا.
وتقدمت اللجنة في بيان اليوم الأحد، بخالص العزاء والمواساة لأسرة العالم والأزهر الشريف والأمة الإسلامية، مؤكدا أن الفقيد أمضى حياته في خدمة الإسلام والدعوة وسيظل ما قدمه من نشر قيم الإسلام السمحة في مسجل بحروف من نور.
واختتم البيان بالدعاء إلى الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".
يذكر أن الدكتور الراوي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، درس وتخرج فى جامعة الأزهر الشريف وولد في قرية "ريفا" محافظة أسيوط أول فبراير 1928، وحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة في القرية، وللفقيد العديد من المؤلفات الشهيرة منها: "الدعوة الإسلامية دعوة عالمية"، "كلمة الحق في القرآن الكريم – موردها ودلالتها"، "حديث القرآن عن القرآن"، "القرآن الكريم والحضارة المعاصرة"، "القرآن والإنسان"، "الرسول في القرآن الكريم"، "الرضا"، "منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله"، "كان خلقه القرآن"، و"المرأة في القرآن الكريم".
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