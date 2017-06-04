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طباخ شارع العشرين يروى تجربة إطعام الصائمين مجاناً
الأحد 04 يونيو 2017 12:55 م
طعام
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طعام
تطوع بمجهوده وأدواته للتحايل على الظروف الاقتصادية
أحمد سيد: أعمل فى المجال منذ 12 عاماً ولم أجد صعوبة فى إقامة مائدة
سلوى عثمان
خطوات قليلة داخل شارع العشرين بشارع فصيل تفصلك عن أول مائدة رحمن، ولن ترى غيرها على مدى بصرك، فهناك ثلاث موائد أخرى قرر القائمون عليها عدم إقامتها هذا العام، نظرا لارتفاع أسعار السلع، وهو نفس حال صاحب سلسلة محلات «التوحيد والنور» الذى لديه محل مقابل للشارع بنفس المنطقة، فكان معتادا أن يقيم «مائدة رحمن» بجراج ملاصق لمتجره الشهير، كما أنه حتى فى نهاية الشارع من ناحية الهرم كانت تقام مائدة كبيرة تابعة لمسجد السلام لن تقام هذا العام، لتصبح هذه المائدة التى تكفى لـ 100 شخص، هى الوحيدة الموجودة فى هذا النطاق.
أحمد سيد، الشاب العشرينى، خريج كلية السياحة والفنادق، قرر أن يخوض تجربة تنظيم مائدة رحمن للمرة الأولى، بعد أن وجد الأحوال صعبة، والموائد بمنطقته تختفى واحدة تلو الأخرى، كما أنه وبعد خبرة 12 عاما فى هذا المجال ــ كان يعمل طباخا بأجر فى الموائد المختلفة ــ، لم يجد من يتعاقد معه على العمل هذا العام، وهو ما دعاه إلى استخدام أدواته ومعداته التى كان يستخدمها فى السنوات الماضية، لإطعام الصائمين بدون أجر، لتبدأ معه الحكاية.
وأوضح أنه حاول إيجاد مائدة رحمن للعمل بها كل عام، ولكنه لم يجد، وكان يأخذ فى اليوم من 100 إلى 250 جنيها، حسب عدد الأفراد التى تستهدفهم المائدة التى يعمل بها، مشيرا إلى أن المائدة تبدأ من 100 شخص وتصل لـ 1500 فى بعض المناطق، فكان أن قرر أن ينشر فكرته بإقامة مائدة رحمن.
وجد «أحمد» تجاوبا شديدا مع أهالى المنطقة، فتطوع صاحب أحد محلات صناعة البن والمشروبات الساخنة بالمشروبات لمرتادى المائدة طوال الشهر، ولم يجد «أحمد» صعوبة فى إقناع صاحب الجراج الملاصق للمائدة ليأخذ جزءا وعمل مطبخ، فقد رحب بإقامة المطبخ بجراحه، كما تطوع أحد الأشخاص الذى عرف عن المائدة من خلال « الفيس بوك » للتبرع بالمكرونة التى ستطبخ طوال الشهر، وكلمه شخص آخر ليؤكد له أنه مستعد لنقل أى سلع لمكان المائدة مجانا بسيارته النصف نقل، كما تذكر واقعة لميكانيكى قرر أن يتبرع بمبلغ هو مكسبه الكامل من يوم عمل، ورغم معرفة الرجل أن هذا المبلغ، هو كل ما يملك إلا أنه أكد له عندما كان يستلم المبلغ أنه سعيد لمشاركته.
أما عن الأزمة الحالية التى تواجه القائمين على إقامة موائد الرحمن هذا العام، فأكد «أحمد» أن هناك تفاوتا كبيرا بين أسعار الوجبات هذا العام، والأعوام الماضية، فمثلا كانوا يستطيعوا العام الماضى، أن يشتروا دجاجة تقسم إلى أربعة أجزاء بأقل من 25 جنيها للواحدة، فتصبح الوجبة بالكامل بين 15 - 20 جنيها، أما هذا العام فالدجاجة الواحدة لن تقل عن 40 جنيها، وهو يعنى أن الوجبة لن تقل تكلفتها عن 25 جنيها، بأى حال من الأحوال، وستزيد لتصل إلى 30 و 35 جنيها، وهو ما يعنى أن الذى كان يستطيع إفطار اثنين صائمين العام الماضى لن يستطع سوى إطعام واحد هذا العام.
عن التحضيرات للمائدة قال «أحمد» أن أهم التحضيرات تتمثل فى توفير الأرز أو المكرونة، والخضار والذى غالبا يكون بطاطس أو بسلة، وأيضا السلطات والمشروبات، أما اللحوم والدجاج، فيتم تحديدها حسب الإمكانيات، بعد استلام المبالغ من الراغبين فى المشاركة بالمائدة.
وأضاف أن جميع العاملين معه من طباخين ومساعدين يعملون متطوعين، ويبدآون من الثالثة عصرا، وهما طباخان ، ويزيد العدد فى اليوم ليصل لـ 7 أشخاص، وتكون مهمتهم ما بين تقطيع السلطة، وغرف الأطباق، ورصها أمام الصائمين، ثم تنظيف المكان مرة أخرى لليوم التالى.. وهكذا.
وأكد أنه تعلم من خلال خبرته السابقة، أن يهتم بالطعام الذى يقدمه أكثر فى «موائد الرحمن» عن الفنادق أو المطاعم التى عمل بها، فأولا : لأنه طعام يقدم لإفطار صائمين، وله ثواب عند الله، وثانيا : أنه يقدم وجبات بدون رقيب أو شخص يحاسبه، فيجب أن يكون هو رقيب نفسه، كما أنه يهتم بأن يكون الأرز « مفلفل »، والمكرونة غير « معجنة »، والخضار مطبوخا بشكل جيد، لأنه حتى لو لم تكن الإمكانيات كبيرة، لتقديم لحوم كثيرة أو فراخ، فهذه العناصر تكون الأهم.
وأشار إلى أنه يحضر لأن تكون مائدته تحتوى على ربع دجاجة، أو قطعتى لحمة وأرز وخضار وسلطة فى يوم، وقطعتى كفتة ومكرونة وبطاطس وسلطة، فى أيام أخرى، وهو ما سيستطيع عمله بالفعل أول 5 أيام فى رمضان، ومع معرفة المتواجدين، بالمنطقة بو جود مائدة فى هذا المكان، تبدأ التبرعات العينية والمادية فى التدفق عليهم، وهذا ما اعتاد عليه من عمله بالسنوات السابقة.
وبالنسبة لما أثير فى الفترة الأخيرة حول ضرورة استخراج تصريح من الحى لإقامة مائدة رحمن، أكد أنه كان على علم بهذه المعلومة، وبالفعل توجه إلى الحى التابع له، ولكنه وجد تجاوبا من قبل نائب رئيس الحى، وأيضا بعد علمه أن المائدة لن تضر بالطريق، أو تسبب أزمة فى الشارع، وأيضا بعد عزوف أغلب المعتادين على إقامة موائد عن إقامتها هذا العام، ووافق نائب رئيس الحى على إقامتها، وأكد على إزالة أى عقبات يمكن مواجهتها لإقامة المائدة فى المكان دون مشكلات.
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