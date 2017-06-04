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بورصة وشركات
52 مليون جنيه أرباح أكرو مصر للشدات
الأحد 04 يونيو 2017 12:47 م
أكرو مصر للشدات والسقالات
أخر الأخبار
أكرو مصر للشدات والسقالات
رجب عزالدين
أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 27% تقريبا خلال الربع الأول من 2017.
وأظهرت البيانات المرسلة للبورصة المصرية تسجيل صافى ربح قدره 52.4 مليون جنيه مقارنة بصافى ربح قدره 41.5 مليون جنيه خلال 2015.
وارتفعت إيرادات الشركة إلى 245.16 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 170.7 مليون جنيه بالربع المقارن من 2016.
وأظهرت البيانات المستقلة تسجيل صافى ربح 37.92 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقابل أرباح بلغت 39.02 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجلت الشركة صافى ربح قدره 206.7 مليون جنيه خلال 2016، مقابل نحو 117.1 مليون جنيه في العام السابق.
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية
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