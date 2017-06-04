أورينت للتأمين تستعد لزيادة رأسمالها لـ 150 مليون جنيه

محمد عبد الجواد أورينت للتأمين



420 مليونا أقساطاً مباشرة بنهاية أبريل ترتفع إلى 450 فى يونيو



ضغوط شركات الإعادة أمر حتمى لتصحيح السياسة الاكتتابية والبديل مر



ملحق المعايير المحاسبية يحمى سوق التأمين من آثار انخفاض سعر الدولار



المنافسة السعرية لم تصبح"مدمرة" وخطورتها مرتبط بجودة الخطر نفسه



تضخم اقساط التأمين نتيجة إعادة تقييم الاصول والحفاظ علي معدلات النمو صعب



مشكلة التأمين ليس ضعف الوعي ولكن تدني الدخول



رفع الفائدة لن يؤثر علي حركة الاستثمار والعميل سيتحمل تكلفتها منفردا



حوار-ماهرأبوالفضل:



تعقد الجمعية العمومية لشركة«أورينت» للتأمين التكافلى - إحدى شركات مجموعة الفطيم الإماراتية - اجتماعا أوائل شهر يوليو المقبل، للموافقة على قرار مجلس إدارة الشركة، بزيادة رأس المال المدفوع من 100 إلى 150 مليون جنيه.



وقال محمد عبد الجواد، العضو المنتدب للشركة، إن الزيادة الجديدة والبالغة 50 مليون جنيه، سيتم تمويلها من الأرباح المرحلة من السنوات السابقة، لافتا إلى أن الهدف من الزيادة خدمة التوسعات المستقبلية نتيجة نجاح «أورينت» فى زيادة أنشطتها، وتجويد الخدمة المقدمة للعملاء، وماتم من إضافة أنشطة تأمينية جديدة مثل التأمين على البترول.



فى سياق متصل، أكد عبد الجواد - فى حواره لـ «المال» - أن شركته حققت 420 مليون جنيه أقساطا مباشرة بنهاية أبريل الماضى، ومن المتوقع الوصول إلى 450 مليون جنيه بنهاية العام المالى الجارى 2016/ 2017 فى يونيو المقبل، مقابل 390 مليون جنيه أقساطا مباشرة فى العام المالى الماضى (2015/ 2016).



وأشار إلى أنه يجرى حاليا دراسة بعض الفروع الجغرافية، إلا أن قرار البدء فى إجراءاته، مرتبط بنتائج الدراسات التى تجرى، والمرتبطة بتكلفة الفرع والعوائد المحققة منه، وليس فقط التوسع الشكلى للتباهى بالانتشار الجغرافى دون حساب تكاليفه.



وأقر بوجود منافسة سعرية بالسوق إلا أنه يرى أنها لم تصل إلى المرحلة المدمرة، مؤكدا أن خطورة حرق الأسعار مرتبط بجودة أو رداءة الخطر نفسه، بمعنى أن قبول الأخطار الجيدة بأسعار تنافسية غير ضار على عكس قبول الأخطار الرديئة بأسعار ضئيلة لأن تكلفته ستفوق أى عوائد محققة منه.



وأضاف أن الأولوية فى التأمين له علاقة بجودة الخطر وليس للسعر، مؤكدا أن المسئول الرئيسى فى اختيار الخطر الجيد، هو المكتتب وبالتالى فوجود سياسة إكتتابية منضبطة مرتبطة بدراسات فنية كتقارير الفحص بات أمرا ملحا.

وأكد «عبد الجواد» وجود ضغوط من شركات إعادة التأمين فى الخارج على شركات التأمين، لإجبارها على تصحيح مؤشر تسعيرها وسياستها الاكتتابية، كشرط لقبولها إعادة تأمين تلك المخاطر لأن البديل الآخر «مر» أى اللجوء لشركات إعادة تأمين غير مصنفة.



وحول تقييم أندية «اللويدز» بلندن عن سوق التأمين المصرية، أكد أنها ليست سيئة فى مجملها، وتختلف تلك الصورة لشركة تأمين فى مصر عن الأخرى وفقا لمعايير عديدة، منها السياسة الاكتتابية ونتائج الأعمال والأرباح المحققة.



ويرى أن جزءا كبيرا من الزيادات الضخمة التى شهدتها سوق التأمين المصرية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، مرتبط بقرار تحرير سعر الصرف، وما تبعه من آثار مثل إعادة تقييم أصول العملاء، وبالتالى زيادة أقساطها، بالإضافة إلى فروق سعر العملة فى العمليات التى يتم التأمين عليها بالدولار.



وأثنى على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية، المرتبط بإصدار ملحق للمعايير المحاسبية، والتى ألزمت شركات التأمين من خلاله على تجنيب 80 % من الأرباح المحققة كمخصص احتياطى، ضمانا لتأثيرات انخفاض سعر العملة فى الفترة المقبلة.



وطالب بضرورة السماح لفروع شركات التأمين، بإصدار بعض الوثائق فى حدود اكتتاب معينة، وفقا لقدراتها، مطالبا بالتوسع فى تأمينات المسئوليات – مثل تأمين المسئولية المهنية للأطباء والمهندسين، وغيرهم- لما تمثله تلك التغطيات من رافعة لنمو الاقتصاد الكلى بشكل عام وقطاع التأمين بشكل خاص، مؤكدا أن تعطل التحرك فى إجراءات الترتيبات المرتبطة بالتوسع فى هذا النوع من التأمين – كإصدار التشريعات اللازمة له - مرتبط بالحالة الاقتصادية.

وأكد أن مشكلة التأمين فى مصر ليس له علاقة بضعف الوعى، ولكن بتدنى الدخول وعدم وجود وفرة من الفوائض قائلا : «مصر ليس بها ضعف وعى ولكن ضعفا فى الدخول»، رافضا ما تردد عن صعوبة صياغات وثائق التأمين، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى عدم قراءة العميل للوثيقة وإصداره لها لاستكمال مستندات الحصول على تمويلات مصرفية.



وحذر من توسع شركات التأمين فى التغطيات المرتبطة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لأسباب لها علاقة بعدم ضمان جدية المستفيدين من التغطية، بإنشاء المشروعات التى تم الحصول على تمويلات من البنوك لإقامتها.

وأضاف أن البنوك فى أحيان كثيرة تلزم العميل، بإصدار وثيقة تأمين لحماية نفسها، ولضمان وجود ضامن يمكنه سداد باقى أقساط القروض فى حالة تخلف العميل، بل زاد الأمر- على حد وصفه - إلى نقل بعض المخاطر المصرفية إلى شركات التأمين، رغم أنها اختصاص أصيل للبنوك، مثل مخاطر التعثر عن سداد الأقساط.



من ناحية أخرى، يرى أن أداء هيئة الرقابة المالية ممتاز، لكن فى انتظارتفعيل بعض الضوابط، مثل النظرفى التعامل مع الفروع التأمينية بالشركات التى تتكبد خسائر لثلاث سنوات متتالية.



وحول تأثير رفع سعر الفائدة بنسبة 2 % على قطاع التأمين بشكل خاص، والاستثمار بشكل عام، أكد أن مكاسب شركات التأمين منه ستقتصر على زيادة عوائد ودائعها البنكية، نافيا تأثيره على معدلات الاستثمار لأسباب لها علاقة بنقل المستثمر، أى عبء للمستهلك والذى يتحمل الفاتورة منفردا.



وأشار إلى أن المستثمر يلجأ إلى ضخ جزء ضئيل من أمواله، لإقامة المشروعات والحصول على الباقى من البنوك، وبالتالى تحميل فوائدها على العميل، مؤكدا أن قرار «المركزي» برفع الفائدة – كحق أصيل له - يهدف إلى محاصرة التضخم، وبموجب دراسة متأنية حتى وإن كانت بضغوط من صندوق النقد الدولى.



وأكد أن سبب زيادة معدل التضخم ليس قاصرا على تحرير سعر الصرف، وأن جزءا منه مرتبط بالجشع والفساد، لافتا إلى أن الفساد فى أحيان كثيرة ليس حكوميا، ولكن فساد نفوس فى المقام الأول، والدليل ملف الأراضى المستولى عليها.



ووصف قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنها جريئة وتهدف إلى الإصلاح، حتى وإن كانت على حساب شعبيته، كاشفا عن تدريسه لدفعة الرئيس السيسى فى الدفعة 69 حربية، والتى كان الرئيس أحد خريجيها.

وأشار إلى أنه يفتخر بالتحاقه بالخدمة فى القوات المسلحة، كضابط احتياط عام 1975 وقام بتدريس العلوم العسكرية، للطلبة الأفارقة المبعوثين واللغة الإنجليزية للمصريين عام 1977 و1978 لطلاب الكلية الحربية





