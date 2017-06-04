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أجازة إجبارية لموائد الرحمن
الأحد 04 يونيو 2017 12:19 م
زينة رمضان 2016
أخر الأخبار
زينة رمضان 2016
هبة حامد
مع بدء الأيام الأولى لشهر رمضان من كل عام، كانت أعمال الفراشة تبدأ فى تجهيز موائد الرحمن، وكانت الموائد تعلن عن وجودها بقوة فى جميع المناطق بمختلف طبقاتها، إلا أن الشوارع خلت هذا العام من موائد الرحمن، وكأنها فى «إجازة إجبارية» وهو ما أرجعه منظموها إلى ما أسموه «جنون الأسعار» والذى قفز بتكلفتها إلى الضعف، فيما أرجعه أصحاب محال الفراشة إلى تراجع الوضع الاقتصادى، وتعقيدات الحصول على التصاريح الأمنية.
لم تكن هناك منطقة تخلو من مائدة رحمن، مجهزة ومستعدة لاستقبال العشرات من الصائمين للإفطار بها، والتى حل محلها فى بعض المناطق هذا العام طاولات ضيقة لا تستوعب سوى أعداد قليلة، ليبدأ منظمو هذه الموائد فى تغيير وجهتهم من تنظيم الموائد إلى التبرع بمبالغ معينة لإحدى الأسر هربًا من النفقات الكبيرة.
محمد العريف، أحد أشهر محال الفراشة فى منطقة قصر العينى، يقول لـ «المال»، إن موائد الرحمن والإقبال على تجهيزها اختفى تمامًا، مرجعًا ذلك إلى التزايد المستمر فى الأسعار، فضلًا عن تعقيدات الحصول على التصاريح الأمنية لتنظيم المائدة، وهو ما أجبر الكثير على التوقف عن تنظيم هذه الموائد.
وعن مهنة الفِراشة، يقول إن المهنة «انقرضت»، موضحًا أن هناك زيادة فى الأسعار تجاوزت عشرات أضعاف ما كان يتم تجهيز الشوادر الخاصة بموائد الرحمن، وأنه على مدار السنوت الماضية كان يتم تقدير ثمن خروج دستة الكراسى من محال الفراشة بـ 6 جنيهات، وفى شهر رمضان كانت المحال تخفض السعر لخمسة جنيهات رغبة منها فى المشاركة فى الخير، إلا أن سعر الكرسى الواحد الآن تجاوز 50 و60 جنيهًا، وهو ما يتسبب فى القفز بأسعار موائد الرحمن لمرحلة جنونية ويتسبب فى اختفائها.
وأشار إلى أن المائدة بجميع محتوياتها بداية من تجهيز الفراشة والكراسى، والطاولات وكذلك جميع أنواع الأطعمة المختلفة من لحوم ودواجن، وغيرها كانت تتراوح من 50 ألفا و70 ألف جنيه إلا أن السعر يصل الآن إلى 3 أضعاف المبلغ بعد الزيادات التى شهدتها الأسعار والخدمات.
ويقول أحمد عبود، صاحب محل فِراشة فى منطقة الورديان بالإسكندرية، إن طلبيات تجهيز شوادر موائد الرحمن، توقفت تمامًا هذا العام، مضيفا : «مفيش طلب واحد جالنا السنة دى»، مشيرًا إلى أن الإقبال على تجهيز موائد الرحمن، بدأ فى التناقص منذ أكثر من 4 سنوات بشكل تدريجى، إلى أن توقف تمامًا هذا العام بسبب غلاء الأسعار.
وأشار إلى أن منطقة «الورديان» من المناطق الشعبية التى كانت تشتهر بتسابق المواطنين على تجهيز الموائد، إلا أن هذا العام هناك حالة من الاكتفاء باستبدال موائد الرحمن بأعمال خيرية أخرى.
ويقول مصطفى الحسينى، أحد منظمى موائد الرحمن فى السنوات الماضية، إن تكلفة المائدة الواحدة كانت لا تتجاوز 40 ألف جنيه للموائد الكبيرة، أما الموائد الصغيرة التى كانت تُنظم فى الشوارع الشعبية، فكانت تتكلف مبالغ زهيدة، وكان يتم تجهيزها فى أغلب الأوقات بجهود منزلية، إلا أن تكلفة الموائد الآن تضاعفت أكثر من 3 مرات، وهو ما أجبر منظميها على التوقف فى ظل حالة تراجع الوضع الاقتصادى وزيادة الأسعار المستمرة.
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