2017.. عام الصراع على توكيلات السيارات

كيف يلعب مصممو السيارات بالضوء؟

شريف عيسى:



تشهد سوق السيارات حالة من الارتباك داخل علامتين تجاريتين، سكودا و«MG»، بعد رغبة الشركة الأم فى إنهاء التعاقد مع وكلاء سابقين، وعدم قدرة العميل على معرفة الوكيل الجديد، المنوط بتوفير أنواع السيارات وخدمات ما بعد البيع والصيانة.



وحقيقة الأمر أن هناك حالة من النزاع بين كيان للتجارة والاستثمار، وأرتو أوتو، على توفير السيارات، وتقديم خدمات العملاء، رغم تأكيد المستشار القانونى لسكودا على أن كيان هو من له الحق فى تقديم خدمات الصانع التشيكى.

فيما تعانى «MG » مزيداً من التخبط، رغم تأكيد خبراء السوق على تولى الغانم الكويتية مهام إدارة عمليات العلامة الصينية والإنجليزية الأصل «MG»، ومحاولة عدد من الشركات للتقدم بطلبات الاستحواذ على الوكالة، التى من بينها شركة أبو حتة لتجارة السيارات.



«المال» رصدت الأسباب التى تدفع الشركة للتخلى عن وكيلها السابق، واللجوء إلى وكيل أو موزع جديد.



ولعل عام 2017 سيصبح عام صراعات التوكيلات خاصة مع ظل عدم مقدرة الوكلاء على تحقيق مستهدفاتهم من الشركات الأم فى ظل حالة الركود التى أصابت جميع أنواع السيارات.



6 أسباب تدفع الشركات الأم لفسخ التعاقد





قال مسئولو شركات سيارات، إن لجوء الشركة الأم لسحب التوكيل، وفسخ التعاقد مع وكيلها محليًا، يأتى نتيجة أسباب تتجه جميعاً لعدم التزامه بالبنود التى اتفق عليها وقت توقيع العقود.



وحددت الشركات 6 أسباب وراء لجوء الشركة الأم، أو المصنع العالمى لتلك الخطوة، التى من أهمها، عدم قدرته على تحقيق مستهدف المبيعات، وتفعيل الضمان بشكل فعال، وتوفير خدمات ما بعد البيع، والصيانة بصورة تتلائم مع ثقل العلامة التجارية عاليماً، وإحجامه عن ضخ استثمارات جديدة، فى مراكز الخدمة، أو صالات العرض، وعدم التزامه مالياً مع المورد الرئيسى له، من كميات السيارات، أو الالتزامات المالية، وأخيراً رغبة عدد من الشركات إلى تعديل العقود، لتتحول من الوكيل الحصرى، إلى المستورد الرئيسى.



قال مدحت إسماعيل، مديرعام قطاعات المبيعات والتسويق بالشركة المصرية التجارية، وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وآودى فى مصر، إن النزاعات بين الوكلاء والشركات الأم، تنتهى بفسخ التعاقد، وسحب الحقوق الاستيراد، وتكون ناتجة عن عدم التزام الوكيل بالنصوص التى تضمنها العقد.



وعدد إسماعيل الأسباب التى تدفع الشركة لفسخ التعاقد مع وكيلها، التى من بينها عدم التزامه بحجم المبيعات السنوى المنصوص عليه بالعقد، وعدم قدرته على سد الالتزامات تجاه المورد، وعدم تفعيله للضمان بالشروط الموقع عليها.



وتابع أن إحجام الوكيل عن ضخ استثمارات للعلامة التجارية، وتوفير احتياجات العملاء من قطع الغيار اللازمة لإجراء عمليات الصيانة الدورية، والعاجلة، يتسبب فى فسخ العقد من جانب واحد.

وأكد محمد فرج، أحد كبارالمستوردين وكلاء السيارات الصينية فى مصر، أنه لا يوجد فسخ مفاجئ للعقد المبرم، بين الشركة الأم ووكيلها فى مصر، لا سيما أن الشركات الأم تسعى دائمًا لتجنب حدوث أى معوقات تحول دون استمرار نشاطها فى أى دولة.



وأشار إلى أن فسخ العقد يحدث نتيجة عدم التزام وكيل العلامة التجارية بحجم المبيعات المتواجد بالعقد، أو عدم استيراده للكميات المتفق عليها سابقاً، وامتناعه عن ضخ الاسثمارات المنصوص عليها بالعقد، والموجه لافتتاح مراكز خدمات ما بعد البيع، وقطع الغيار والصيانة، والمعارض المتخصصة.



وأوضح أن رغبة مصنعى السيارات حول العالم فى التحول من سياسة الوكيل الوحيد، إلى الموزع الحصرى، أو الموزع المعتمد، تتسبب فى حال إرباك داخل التوكيلات المصرية.



وتكهن فرج أن تسفر سياسة الشركات الأم الجديدة فى الاعتماد على الموزعيين المعتمدين فى توفير احتياجات السوق من قطع الغيار، والسيارات، وخدمات العملاء فى ارتباك السوق، لا سيما أن تطبيقة فى الأسواق المجاورة مثل السعودية، وغيرها من دول الخليج أثبت فشله.



وعن أسباب سرعة تغير الوكالات الصينية، من شركة إلى أخرى فى مدى زمنى قصير، قال إن بعد الحاصلين على تلك التوكيلات، يوقعون على العقد دون أن تكون ملائمة لطبيعة السوق المصرية، من الكميات المحدد بيعها، أو المستهدف استيرادها، كما أن رجال الأعمال الراغبين فى الحصول على تلك العلامات يسعون إلى المكسب السريع، مع العلم أن ربح أى وكالة يحتاج لمدى زمنى يمتد إلى عامين.



وقال مصدر فى أحد المكاتب القانونية المعنية بالمنازعات القضائية، على وكالات السيارات، إن الاتجاه العام لدى مصنعى السيارات العالميين، التحول من صفة الوكيل الحصرى إلى الموزع، أو المستورد المعتمد للعلامة التجارية، فى دول العالم، التى من بينها مصر.



وأشار إلى أن التحول فى السياسة التسويقية للشركة الأم تسبب فى إحداث حالة من الارتباك لدى شركات السيارات فى مصر، خلال الفترة الماضية، التى من أبرزها أزمة العلامة التشيكية سكودا، لا سيما مع انتهاء تعاقدها من شركة أرتوك أوتو.



وأوضح أن القضايا التى مرت بها السوق على مدار الأعوام الماضية لم تلجأ أى شركة أم لفسخ تعاقدها مع وكيلها فى مصر بصورة مفاجئة، خشية الوقوع تحت طائلة القانون، وتغريمها مبالغ مالية كبيرة.